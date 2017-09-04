Проклятый мартин - страница 15
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Вот это вряд-ли кто сможет запрограммировать.
То-есть тебе нужен полу-брак.
Получается очень вероятно, что будет висеть 1 ордер стартовым лотом 2500 пунктов и 1 увеличенным лотом 1000 пунктов. А когда они перекроются??? Судя по графику, если за эти 260 пунктов не перекроются, то висеть должны и сегодня, при условии что не закроются по стопауту...
проще включить проверку по первым двум свечам и резать лося или замок, касаемо только данного случая
Вот всё и упирается в то, что "касаемо только данного случая", а на все случаи жизни вариантов не напасёшься...
В общем не паханое поле... Надо что-то средненькое для большинства случаев.
Один из вариантов, не от лота считать общий стоп, а от конкретного тейка =20 пунктов ставить размер лота такой, чтобы достигнув тейка прибыль могла перекрыть убыток начального ордера. Корреляция редко бывает меньше 20 пунктов. Но всё-же бывает, хоть и редко.
Сегодня раки крупные, но по 5 рублей.
А вчера были по 3 рубля..., но мелкие.(с)
Вот всё и упирается в то, что "касаемо только данного случая", а на все случаи жизни вариантов не напасёшься...
В общем не паханое поле... Надо что-то средненькое для большинства случаев.
Один из вариантов, не от лота считать общий стоп, а от конкретного тейка =20 пунктов ставить размер лота такой, чтобы достигнув тейка прибыль могла перекрыть убыток начального ордера. Корреляция редко бывает меньше 20 пунктов. Но всё-же бывает, хоть и редко.
ну блин) как по мне проще взять поставить на время там где подобного не будет и делов щляпе
Дело за малым...
Поговорка была в советское время "Знал-бы прикуп - жил-бы в Сочи"...
Дело за малым...
Поговорка была в советское время "Знал-бы прикуп - жил-бы в Сочи"...
Вот это вряд-ли кто сможет запрограммировать.
То-есть тебе нужен полу-брак.
Получается очень вероятно, что будет висеть 1 ордер стартовым лотом 2500 пунктов и 1 увеличенным лотом 1000 пунктов. А когда они перекроются??? Судя по графику, если за эти 260 пунктов не перекроются, то висеть должны и сегодня, при условии что не закроются по стопауту...
Это же пятизнак!
Не 1500, а 150 пунктов минуса - это 1,5 доллара плавающего в минусе ордера.
Открывается лот 0.02, проходит ещё столько же против позиции, умножаем его на два = 300 пунктов +300 пунктов первого ордера = 600 пунктов, 6 долларов в минусе(на центовике!). Открывается лот 0,03, идёт на коррекцию от всего этого движения и закрывает первую и последнюю сделку, остаётся открытая 0,02 лота, постепенно и её выводим в плюс
Это же пятизнак!
Не 1500, а 150 пунктов минуса - это 1,5 доллара плавающего в минусе ордера.
Открывается лот 0.02, проходит ещё столько же против позиции, умножаем его на два = 300 пунктов +300 пунктов первого ордера = 600 пунктов, 6 долларов в минусе(на центовике!). Открывается лот 0,03, идёт на коррекцию от всего этого движения и закрывает первую и последнюю сделку, остаётся открытая 0,02 лота, постепенно и её выводим в плюс
Вот чтоб не было такого недопонимания, специально и придумано слово "пункт", чтоб все кто имеет даже далёкое отношение к рынку, говорили на одном языке. Пункт - он и в Африке пункт, и не зависит от количества знаков в терминале, ну прям как рубль, в нём при любых условиях и в любой стране всегда было и будет 100 копеек.
Ну а по поводу 15 страниц) Вы сначала задание нормально сформулируйте, а не так: (с) "вон там на второй странице картинка ..., а там на первой странице я когда-то выложил". Может и найдётся тот, кто это напишет и выложит по чёткому заданию, а не по размытому.
Вот чтоб не было такого недопонимания, специально и придумано слово "пункт", чтоб все кто имеет даже далёкое отношение к рынку, говорили на одном языке. Пункт - он и в Африке пункт, и не зависит от количества знаков в терминале, ну прям как рубль, в нём при любых условиях и в любой стране всегда было и будет 100 копеек.
Ну а по поводу 15 страниц) Вы сначала задание нормально сформулируйте, а не так: (с) "вон там на второй странице картинка ..., а там на первой странице я когда-то выложил". Может и найдётся тот, кто это напишет и выложит по чёткому заданию, а не по размытому.
А причём тут терминология? Пункт он и в Африке пункт, только в африканском филиале Инстафорекс есть пятый пункт после запятой, а в демосчёте четыре.
Вам корректней сказать так: так как пункт везде имеет двоякое значение, во избежание недопонимания давайте при слове пункт иметь ввиду минимальное число в котировках и пусть оно будет четвёртое после запятой. Ибо так классики ещё говорили
"Ну а по поводу 15 страниц) Вы сначала задание нормально сформулируйте, а не так: (с) "вон там на второй странице картинка ..., а там на первой странице я когда-то выложил". Может и найдётся тот, кто это напишет и выложит по чёткому заданию, а не по размытому."
Я выложил картинку (сразу же), на которой русским по белому указано где куда входим и почему. Прям разжевал потом всё. Кто писал мартышки, думаю, у тех не возникают вопросы. Ведь по сути, идея простая, никаких хитросплетений и формул.
За 16 лет по евре нет слива. Осталось только 1000 единиц превратить в 10000 единиц центов + реинвестирвание присобачить (100% в год выглядит как-то жалко, риск не оправдан), да так, чтоб не во вред, да и пару подобрать. А если брать больший депозит, то, видимо и не страшно открываться прям перед пропастью.
Это только набросок, можно и дальше допиливать, но основа, идея то моя, сабжевая.