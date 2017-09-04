Проклятый мартин - страница 2
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Сейчас делаю подобный
узкое место - подсчет ордеров
тс отличная, но поставить и забыть не выйдет, сразу сольешся
в тестере показывает примерно вот такой результат
Сейчас делаю подобный
узкое место - подсчет ордеров
тс отличная, но поставить и забыть не выйдет, сразу сольешся
в тестере показывает примерно вот такой результат
А поставить и не забыть, то что получится?
следить надо. и дописывать условия страховки для случая безотката
у меня он как полуавтомат работает по схеме поиск входа - открытие первого - доливки
ваши 100 долларов мартин проглотит и не подавится.. если на центовик их кинуть, то ещё поживёт, а вообще, я так и не понял, что в итоге хотите получить скрестив эти две стратегии.. если с попарным закрытием более-менее понятно - жуть, то с кучей ордеров, 10 штук селл которые, не понятно.. зачем их столько? в результате, всё равно, прибыль 0 минус спред + ещё 9 спредов надо откусать на радость ДЦ и в итоге вогнать счёт в просадку, что бы, опять же, попарно откусывать убыточные сделки.. нет, не понятно..
Сам принцип вывода из просадки немного усложнен. Теперь следующее колено не откроется через каких-нибудь постоянных 20 пунктов, чтобы при Брексите слиться, а тогда откроется, когда машки пересекутся в обратную сторону (как бы говоря нам, что началась коррекция и пора открывать усредняющее колено). Т.е., если цена будет падать-падать-падать и падать, то машки будут идти параллельно, расхождение машек (или принцип гистограммы МАСД, как вам удобнее) – это фильтр больших трендов.
Но! Флетовые движения могут быть разной пакости и создавать условия, при котором машки будут постоянно пересекаться на разных уровнях. На практике мы получим того же самого Илана, который будет открывать колена каждые 20 пунктов (нужно ввести параметр "минимальное кол-во пунктов для открытия колена = 20" по умолчанию).
И в такой ситуации предлагаю ввести второй метод - метод попарного закрытия серии убыточных ордеров. Первый - последний (вторая картинка в топике).
Ребят, вы не поняли) 10 ордеров - это следствие! Забудьте о них)))) Это пример торговли, обычная практика согласно пункту 1 на картинке – ордера открываются в обе стороны постоянно!) Как только, например, BUY ловит тейк-профит, открывается снова BUY, снова тейк-профит – снова бай, тейк-бай-тейк-бай. А вот, если лооооосссс..... тогда начинается самое интересное. А именно - то, что я описал на картинке. Способ вывода из просадки. Ничего сложного и ничего особого.
***
Ребят, вы не поняли) 10 ордеров - это следствие! Забудьте о них)))) Это пример торговли, обычная практика согласно пункту 1 на картинке – ордера открываются в обе стороны постоянно!) Как только, например, BUY ловит тейк-профит, открывается снова BUY, снова тейк-профит – снова бай, тейк-бай-тейк-бай. А вот, если лооооосссс..... тогда начинается самое интересное. А именно - то, что я описал на картинке. Способ вывода из просадки. Ничего сложного и ничего особого.
Сам принцип вывода из просадки немного усложнен. Теперь следующее колено не откроется через каких-нибудь постоянных 20 пунктов, чтобы при Брексите слиться, а тогда откроется, когда машки пересекутся в обратную сторону (как бы говоря нам, что началась коррекция и пора открывать усредняющее колено). Т.е., если цена будет падать-падать-падать и падать, то машки будут идти параллельно, расхождение машек (или принцип гистограммы МАСД, как вам удобнее) – это фильтр больших трендов.
Но! Флетовые движения могут быть разной пакости и создавать условия, при котором машки будут постоянно пересекаться на разных уровнях. На практике мы получим того же самого Илана, который будет открывать колена каждые 20 пунктов (нужно ввести параметр "минимальное кол-во пунктов для открытия колена = 20" по умолчанию).
И в такой ситуации предлагаю ввести второй метод - метод попарного закрытия серии убыточных ордеров. Первый - последний (вторая картинка в топике).
Вот так уже понятнее. Сейчас набросаю пример...
Я же в личку дал ссылку на такой советник. Если не интересен так и скажи. Что молчать?
Ребят, вы не поняли) 10 ордеров - это следствие! Забудьте о них)))) Это пример торговли, обычная практика согласно пункту 1 на картинке – ордера открываются в обе стороны постоянно!) Как только, например, BUY ловит тейк-профит, открывается снова BUY, снова тейк-профит – снова бай, тейк-бай-тейк-бай. А вот, если лооооосссс..... тогда начинается самое интересное. А именно - то, что я описал на картинке. Способ вывода из просадки. Ничего сложного и ничего особого.
***
Вот так уже понятнее. Сейчас набросаю пример...
Советник ловит сделку с типом "OUT" (то есть это закрытие позиции) и которая закрыта с прибылью и решает, что это и есть закрытие по TakeProfit. После этого сбрасываются флаги и снова открывается пара противоположных позиций.
Версия 1.1 - только последовательные открытия, никакой защиты ещё нет и как следствие - баланс растёт, но средства тают :)