Проклятый мартин - страница 4
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Вы про другой стиль торговли говорите. Здесь речь идёт о зловещем мартингейле.
Если при входе не используется теханализ, то лучше входить с помощью 2-х стоповых ордеров. После срабатывания одного из них второй удалять. А то получается, что минус висящей убыточной позиции с начальным лотом перевешивает серию тейкпрофитов полученных ордером попавшим в благоприятное направление движения цены. И какой смысл от этой серии текпрофитов. Получается так, что на начальном лоте мы вообще не получаем прибыли. Прибыль получается только когда начнут открываться ордера с увеличенным лотом. А при входе в рынок с помощью пары отложек мы будем получать серии тейкпрофитов чистой прибыли уже на начальном лоте.
Наоборот. Вспомните Илан. Убыточные позиции закрываются сразу же, как только суммарно наберут профит равный ТП. Вспомните линии баланса на мартышках, они ровные. Все сделки, баи или селы закрываются по сути по ТП. Т.е., если цена идёт безоткатно вверх на 100 пунктов, ТП 20, то у нас получится пять баев подряд в плюсе начальным лотом каждый. А убыточные селы, как только в них следующее колено перекроет первые, то тоже закрываются в прибыль равную ТП. Это стандартные правила мартышки.
объясни тогда стандартную схему пожалуйста при таком раскладе
берем евродоллар шаг 200
1.07000 покупаем
1.07200 лот х2
1.07400 лот х4
1.07600 лот х8
1.07650 пик и летим вниз
я вот тестил мартышек, почти всегда момент слива выглядит вот так
если в случае с минусом то не хватает депозита на следующий шаг
Наоборот. Вспомните Илан. Убыточные позиции закрываются сразу же, как только суммарно наберут профит равный ТП. Вспомните линии баланса на мартышках, они ровные. Все сделки, баи или селы закрываются по сути по ТП. Т.е., если цена идёт безоткатно вверх на 100 пунктов, ТП 20, то у нас получится пять баев подряд в плюсе начальным лотом каждый. А убыточные селы, как только в них следующее колено перекроет первые, то тоже закрываются в прибыль равную ТП. Это стандартные правила мартышки.
Если бы я делал что-то подобное, машки бы точно не использовал. Тут ведь все на поверхности лежит слово "откат":
1. Пишется индикатор откатов. Для индикатора откатов сначала, например, пишется индикатор экстремумов дня. Индикатор откатов работает от первого найденного экстремума;
2. Никаких усреднений, считается именно откат, в пунктах;
3. Если видим по индикатору "безоткатное" движение более Х пунктов обязательно дожидаемся отката больше, чем показывает индикатор (индикатор над хаями свечей при нисходящем движении и под лоями свечей - при восходящем);
4... (фантазируем дальше)
Пока проблема видится в том, что "после срабатывания TakeProfit открываемся в сторону закрытой прибыльной позиции. Таким образом растёт просадка:
Шаг 1: открыли одновременно BUY и SELL позицию. Допустим цена пошла вниз. В итоге срабатывает TakeProfit у позиции SELL, а значит открываем новую позицию SELL. В конце шага 1 имеем: позиция BUY с убытком и новая позиция SELL.
Дальше два варианта развития в шаге 2: цена продолжает идти вниз или цена разворачивается и идёт вверх. Итог одинаковый - имеем просадку больше, чем в конце шага 1.
Пока проблема видится в том, что "после срабатывания TakeProfit открываемся в сторону закрытой прибыльной позиции. Таким образом растёт просадка:
Шаг 1: открыли одновременно BUY и SELL позицию. Допустим цена пошла вниз. В итоге срабатывает TakeProfit у позиции SELL, а значит открываем новую позицию SELL. В конце шага 1 имеем: позиция BUY с убытком и новая позиция SELL.
Дальше два варианта развития в шаге 2: цена продолжает идти вниз или цена разворачивается и идёт вверх. Итог одинаковый - имеем просадку больше, чем в конце шага 1.
Чего и следовало ожидать - растет отрицательный лок, опережая рост баланса. Без StopLoss ничего хорошего не получится.
Стоп-лосс не интересно. Думаю попробовать выставлять отложенные ордера (или Limit или Stop - тут нужно смотреть) на половину дистанции до TakeProfit. В общем ввести ещё один элемент.
Добавлено: остановился на Stop ордерах:
Владимир, верно! Именно так. Ничего особого, "постоянно в рынке". Да, открываются две разнонаправленные позиции, та, что закрывается по тейку - открывается снова (то есть в том же направлении), а та, что ушла в минус, ждет отрытия следующего ордера в её же сторону, но с увеличенным лотом и ТОЛЬКО при следующих условиях:
1. Пока машки не пересекутся. Как только пересекутся, тут же открывается следующий ордер, с увеличенным лотом (коеф. 1,6 по умолчанию для начала)
2. Если расстояние от открытого минусового ордера до цены больше 20 пунктов (чтобы усредняющие не открывались по стопицот штук, когда машка флетит, пересекается на месте туда-сюда, на расстоянии близком к минусовому ордеру)
Добавлено: что-то логика поломанная - "... а та, что ушла в минус, ждет отрытия следующего ордера в её же сторону, но с увеличенным лотом и ТОЛЬКО при следующих условиях: ...". Как она сможет дать, если у нас пока единственное правило на открытие: если закрылась позиция по TakeProfit, значит в ту-же сторону открываемся снова.
Исходя из этого убыточная позиция будет до тех пор, пока у НЕЁ НЕ СРАБОТАЕТ TakeProfit.
Добавлено: что-то логика поломанная - "... а та, что ушла в минус, ждет отрытия следующего ордера в её же сторону, но с увеличенным лотом и ТОЛЬКО при следующих условиях: ...". Как она сможет дать, если у нас пока единственное правило на открытие: если закрылась позиция по TakeProfit, значит в ту-же сторону открываемся снова.
Исходя из этого убыточная позиция будет до тех пор, пока у НЕЁ НЕ СРАБОТАЕТ TakeProfit.
Она будет уходить в минус, пока усредняющие ордера (при откате) не выведут серию в плюс (суммарно по профиту). Как во всех мартышках. Ничего сложного. Суммарный профит должен равняться ТП (по классике). Т.е., например, бай 0,01 лота висит в -100 пунктов (допустим), машки пересекаются, начинается коррекция, флет, открывается следующий усредняющий бай 0,02 лота. Цена поднимается на 40 пунктов. Сложилась ситуация, когда сделка 0,01 лота висит в -60 пунктов, сделка 0,02 лота в +40 пунктов. 1 пункт = 1 цент. Итог: (-60)+80=20. Закрытие по суммарному профиту, равному ТП.
А вот КОГДА открывать следующее колено? Об этом нам скажут машки, когда пересекутся обратно против тренда (когда МА 5 пересечёт МА 20 сверху вниз, если убыточные селы, и снизу вверх - если убыточные баи).