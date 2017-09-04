Проклятый мартин - страница 12
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Смысл в том, чтобы не входить по показателям всяких индикаторов, пропуская прибыль, а находится в рынке непрерывно, "собирая всю цену".
У нас есть трендовый фильтр - пара МА, они показывают, когда лучше не открывать колен, а когда желательно.
Смысл в том, чтобы не входить по показателям всяких индикаторов, пропуская прибыль, а находится в рынке непрерывно, "собирая всю цену".
У нас есть трендовый фильтр - пара МА, они показывают, когда лучше не открывать колен, а когда желательно.
1. Если можно, пусть серия закрывается по общему совокупному профиту. Профит равен либо нулю, либо тоже 20.
2. Не торопитесь.
3. А на результаты может повлиять?
4 Спасибо.
5. Ок.
добавил закрытие по профиту равному ТП первого ордера в серии
так же добавил несколько фильтров на выбор в целях эксперемента МА, RSI и CCI
Сами себе противоречите, то по индикаторам не входить, то аж две МА использовать. Чистое движение цены использовать - так это тоже индикатор, вы уж определитесь.
Мы не ищем точек входа для следующей сделки, перед которой закрыли серию. А сразу же открываем в ту же сторону. Что со стороны бай, что со стороны селл. Посмотрите на пикчу в первом посте.
у меня вот такой график получился с настройками по умолчанию на EURUSD c 2015 года
у меня вот такой график получился с настройками по умолчанию на EURUSD c 2015 года
Вижу, что огромный зимний тренд вниз в начале 2015-го прошёл и не слил. Т.к. прибыль небольшая, можно попробовать с реинвестированием.
у меня вот такой график получился с настройками по умолчанию на EURUSD c 2015 года
за счет чего достигается относительно ровная линия без резких провалов?
наверно за счет того что первым закрывается ордер с большим объемом, специально не делал просто получилось так.
я вот уже месяца два думаю как делать такой график, причем необязательно он должен быть с мартышкой. Надо сесть изучить твоего. Работа отличная судя по тестам. Если добавить еще парочку параметров будет то что нужно.