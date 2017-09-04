Проклятый мартин - страница 12

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Ivan Butko:
Смысл в том, чтобы не входить по показателям всяких индикаторов, пропуская прибыль, а находится в рынке непрерывно, "собирая всю цену".

У нас есть трендовый фильтр - пара МА, они показывают, когда лучше не открывать колен, а когда желательно.
Ок.
 
Ivan Butko:
Смысл в том, чтобы не входить по показателям всяких индикаторов, пропуская прибыль, а находится в рынке непрерывно, "собирая всю цену".

У нас есть трендовый фильтр - пара МА, они показывают, когда лучше не открывать колен, а когда желательно.
Сами себе противоречите, то по индикаторам не входить, то аж две МА использовать. Чистое движение цены использовать - так это тоже индикатор, вы уж определитесь.
 
Ivan Butko:
1. Если можно, пусть серия закрывается по общему совокупному профиту. Профит равен либо нулю, либо тоже 20.

2. Не торопитесь.

3. А на результаты может повлиять?

4 Спасибо.

5. Ок.

добавил закрытие по профиту равному ТП первого ордера в серии

так же добавил несколько фильтров на выбор в целях эксперемента МА, RSI и CCI

Файлы:
Martin_new.mq4  28 kb
 
Vitalie Postolache:
Сами себе противоречите, то по индикаторам не входить, то аж две МА использовать. Чистое движение цены использовать - так это тоже индикатор, вы уж определитесь.
Будьте внимательны, речь идёт не о входе, а о выходе. Выходе всей серии ордеров. Изначально идёт вход без индикаторов, наобум, сразу же в бой. А вот выход по ТП и по машкам (минусовые). Я же написал, МА для открытия колен. Колена - это усредняющие ордера с увеличенным лотом.

Мы не ищем точек входа для следующей сделки, перед которой закрыли серию. А сразу же открываем в ту же сторону. Что со стороны бай, что со стороны селл. Посмотрите на пикчу в первом посте.
 

у меня вот такой график получился с настройками по умолчанию на EURUSD c 2015 года

 

 
Sergey Gritsay:

у меня вот такой график получился с настройками по умолчанию на EURUSD c 2015 года

 

Ну, наконец-то. Выглядит почти так, как задумал. 

Вижу, что огромный зимний тренд вниз в начале 2015-го прошёл и не слил. Т.к. прибыль небольшая, можно попробовать с реинвестированием.
 
Sergey Gritsay:

у меня вот такой график получился с настройками по умолчанию на EURUSD c 2015 года

 

за счет чего достигается относительно ровная линия без резких провалов?
 
trader781:
за счет чего достигается относительно ровная линия без резких провалов?
наверно за счет того что первым закрывается ордер с большим объемом, специально не делал просто получилось так.
 
Sergey Gritsay:
наверно за счет того что первым закрывается ордер с большим объемом, специально не делал просто получилось так.
я вот уже месяца два думаю как делать такой график, причем необязательно он должен быть с мартышкой. Надо сесть изучить твоего. Работа отличная судя по тестам. Если добавить еще парочку параметров будет то что нужно.
 
trader781:
я вот уже месяца два думаю как делать такой график, причем необязательно он должен быть с мартышкой. Надо сесть изучить твоего. Работа отличная судя по тестам. Если добавить еще парочку параметров будет то что нужно.
Изучай, я не против.
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