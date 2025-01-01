CheckTrailingStopShort

Определяет необходимость модификации короткой позиции.

virtual bool CheckTrailingStopShort(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Параметры

position

[in] Указатель на объект CPositionInfo.

sl

[in][out] Ссылка на переменную для размещения цены Stop Loss.

tp

[in][out] Ссылка на переменную для размещения цены Take Profit.

Возвращаемое значение

true - в случае выполнения условия, иначе - false.

Примечание

Вычисляется значение максимально близкого уровня установки Stop Loss. Вычисляется новый уровень установки Stop Loss (исходя из значения индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре с учетом спреда). Если ордер Stop Loss позиции уже установлен, его цена принимается за базовую, иначе за базовую цену принимается цена открытия позиции. Если новый уровень установки Stop Loss ниже базовой цены и выше максимально близкого уровня установки Stop Loss, то ордер Stop Loss позиции предлагается переместить на новый уровень.