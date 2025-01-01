ДокументацияРазделы
InitIndicators

Инициализирует индикаторы и таймсерии.

virtual bool  InitIndicators(
   CIndicators*  indicators      // указатель
   )

Параметры

indicators

[in]  Указатель на коллекцию индикаторов и таймсерий, член класса CExpert.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.