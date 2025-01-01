Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули Trailing StopCTrailingMAInitIndicators PeriodShiftMethodAppliedInitIndicatorsValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort InitIndicators Инициализирует индикаторы и таймсерии. virtual bool InitIndicators( CIndicators* indicators // указатель ) Параметры indicators [in] Указатель на коллекцию индикаторов и таймсерий, член класса CExpert. Возвращаемое значение true - в случае удачи, иначе - false. Applied ValidationSettings