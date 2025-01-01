ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули Money ManagementCMoneyFixedMarginCheckOpenShort 

CheckOpenShort

Определяет объем для открытия короткой позиции.

virtual double  CheckOpenShort(
   double  price,     // цена
   double  sl         // цена Stop Loss
   )

Параметры

price

[in]  Предполагаемая цена открытия.

sl

[in]  Предполагаемая цена ордера Stop Loss.

Возвращаемое значение

Объем для открытия короткой позиции.

Примечание

Метод определяет объем для открытия короткой позиции с фиксированным уровнем маржи, заданным при настройке. Уровень маржи определяется параметром Percent базового класса CExpertMoney.