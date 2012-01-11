Создай свои графические панели на MQL5

Введение

В составе Стандартной Библиотеки появился новый набор классов. Эти классы предназначены для самостоятельного создания диалогов управления и панелей индикации в составе MQL5-программ.

На основе нового набора классов каждый может создать свои элементы интерфейса на основе событийно-ориентированной модели. Всё основано на встроенных объектах чарта и событиях терминала.



Панель индикации в отдельном подокне чарта; Панель управления экспертом; Панель управления пользовательским индикатором.

Разработанные классы позволяют следующие варианты их использования:

В данной статье мы покажем как легко и просто можно создавать собственные панели индикации в отдельном подокне чарта на основе классов Стандартной Библиотеки.



Что нам предлагает Стандартная Библиотека



Стандартная Библиотека предоставляет разработчикам следующие готовые элементы управления:

1. Простые элементы управления:

Элемент управления Применение Реализация на основе встроенного объекта Файл Стандартной Библиотеки Кнопка с текстом обеспечение взаимодействия "мышки" с MQL-программой "Кнопка" <Controls\Button.mqh> Кнопка с картинкой обеспечение взаимодействия "мышки" с MQL-программой "Графическая метка" <Controls\BmpButton.mqh> Поле ввода ввод или отображение (в режиме "Только чтение") текстовой информации "Поле ввода" <Controls\Edit.mqh> Надпись отображение вспомогательной текстовой информации "Текстовая метка" <Controls\Label.mqh> Панель вспомогательный элемент (визуальное группирование элементов управления) "Прямоугольная метка" <Controls\Panel.mqh> Картинка декоративный элемент

"Графическая метка" <Controls\Picture.mqh>





2. Комбинированные элементы управления:



Элемент управления Применение Реализация на основе элементов Файл Стандартной Библиотеки Список просмотр списка "Прямоугольник", "Кнопка с картинкой" и "Поле ввода" <Controls\List.mqh> Поле с выпадающим списком выбор из выпадающего списка "Поле ввода", "Кнопка с картинкой" и "Список" <Controls\ComboBox.mqh> Поле инкремента/декремента перебор значений "Поле ввода" и "Кнопка с картинкой" <Controls\SpinEdit.mqh> Радиокнопка переключатель "Кнопка с картинкой" и "Надпись" <Controls\RadioButton.mqh> Группа радиокнопок редактирование поля типа enum "Прямоугольник" и "Радиокнопка" <Controls\RadioGroup.mqh> Чекбокс опция выбора "Кнопка с картинкой" и "Надпись" <Controls\CheckBox.mqh> Группа чекбоксов редактирование набора флагов "Прямоугольник" и "Чекбокс" <Controls\CheckGroup.mqh>

Диалог форма диалога "Прямоугольник", "Кнопка с картинкой" и "Поле ввода" <Controls\Dialog.mqh>





Создаём панель индикации



Для начала определимся с терминологией. Панелью индикации мы будем называть пользовательский индикатор в отдельном окне, не имеющий буферов рисования. Такая панель просто отображает необходимую информацию при помощи встроенных в терминал объектов чарта. Информация может отображаться:

в числовом виде,



в виде текста,



в виде цвета

и так далее.

Мы с вами детально пройдем все необходимые шаги и создадим графическую панель следующего вида:









Для создания панели-индикатора нам понадобятся два файла:

Включаемый файл с описанием класса индикаторной панели. Файл с исходным кодом индикатора.

Заготовки для этих файлов можно получить при помощи Мастера MQL5. Создадим в общей папке индикаторов (MQL5\Indicators) отдельную папку MyIndicators, а в ней вложенную подпапку MyPanel. Процесс создания папок мы здесь рассматривать не будем, он хорошо описан в справке.





Описание класса



Итак, рабочую папку мы уже создали. Теперь найдём её в окне "Навигатор" и щёлкнем по ней правой кнопкой мышки. В появившемся меню выберем пункт "Новый файл". Из предложенных Мастером MQL5 вариантов продолжения выберем "Новый класс", нажмём кнопку "Далее >". Заполняем диалог описания класса, как показано на рисунке:









Жмём кнопку "Готово". В результате наших действий мы получили следующий код:

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" class CPanelDialog : public CAppDialog { private : public : CPanelDialog(); ~CPanelDialog(); }; CPanelDialog::CPanelDialog() { } CPanelDialog::~CPanelDialog() { }





Добавим включаемый файл <Controls\Dialog.mqh> из состава Стандартной Библиотеки с описанием базового класса CAppDialog и комментарии.



#include <Controls\Dialog.mqh> class CPanelDialog : public CAppDialog { private : public : CPanelDialog(void); ~CPanelDialog(void); }; CPanelDialog::CPanelDialog(void) { } CPanelDialog::~CPanelDialog(void) { }

Мы получили описание класса, который позволит нам использовать в своём индикаторе диалоговое окно. Наш диалог пока пустой, позже мы наполним его элементами управления. А сейчас займёмся индикатором.





Исходный код индикатора



Для создания индикатора также воспользуемся Мастером MQL5. Наши действия будут аналогичны тем, которые мы произвели при создании описателя класса. Единственное отличие - из предложенных Мастером MQL5 вариантов продолжения выберем "Пользовательский индикатор". Для создания индикатора нужно пройти три диалога.

В первом диалоге нужно ввести имя индикатора:









Во втором диалоге нужно установить галочку "OnChartEvent" (обязательно) и галочку "OnTimer":









В третьем диалоге нужно установить галочку "Индикатор в отдельном окне" (обязательно):











Нажимаем кнопку "Готово". Получаем код:

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window int OnInit () { return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return (rates_total); } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { }





Теперь в нашу "заготовку" добавляем:

недостающие описания свойств индикатора;



включаемый файл с описанием класса нашего диалога;



глобальную переменную - объект класса нашего диалога;

код создания диалога, запуска приложения и создания таймера в тело функции OnInit();

функцию OnDeinit(), а в ней размещаем код уничтожения диалога и таймера;

в код вызова обработчика событий чарта функцию OnChartEvent(...);

комментарии.



Получили готовый к использованию индикатор:

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 0 #property indicator_buffers 0 #property indicator_minimum 0.0 #property indicator_maximum 0.0 #include "PanelDialog.mqh" CPanelDialog ExtDialog; int OnInit () { if (!ExtDialog.Create( 0 , "Panel Indicator" , 0 , 0 , 0 , 0 , 130 )) return (- 1 ); if (!ExtDialog.Run()) return (- 2 ); EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); } int OnDeinit () { ExtDialog.Destroy(); EventKillTimer ( ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return (rates_total); } void OnTimer () { } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }





В таком виде наш индикатор пока ничего не показывает. Если его скомпилировать и набросить из Навигатора на чарт, мы увидим пустой диалог в отдельном подокне.

Но и пустой диалог уже наделил наш индикатор определёнными свойствами:

при создании индикатор подстроил высоту подокна под высоту диалога;

ширина диалога всегда равна ширине чарта;

индикатор умеет минимизировать и восстанавливать собственное подокно.

Да будет индикация



Для того чтобы наша панель начала отображать какую-либо информацию нам нужно определиться с ответами на три вопроса:

Какую информацию мы хотим отображать? Какие дополнительные элементы отображения и/или управления для этого необходимо расположить в нашем диалоге? Как эти дополнительные элементы будут между собой взаимодействовать?

Ещё один немаловажный фактор - наш диалог должен быть красивым и удобным в использовании. Это не влияет на работоспособность диалога, но показывает нашу заботу о пользователе будущей MQL5-программы.

Шаг 1. Какую информацию мы хотим отображать?

Поскольку наша статья носит познавательный характер, давайте не будем зацикливаться на "практичности" индикатора. Мы будем отображать цвет как функцию трёх параметров. С параметрами тоже мудрить не будем, это будут уровни "красного", "зелёного" и "синего".

Значения параметров будут задаваться следующим образом: Значением уровня "красного" будет число в диапазоне от 0 до 255, которое будет изменяться случайным образом при каждом возникновении события Calculate;



Значением уровня "зелёного" будет число в диапазоне от 0 до 255, которое будет изменяться случайным образом при каждом возникновении события Timer;

Значением уровня "синего" будет число в диапазоне от 0 до 255, которое будет изменяться "вручную" при помощи специального элемента управления.

Кстати, значения этих уровней мы тоже отобразим в нашем индикаторе.







Шаг 2. Какие дополнительные элементы нам понадобятся?

Для отображения цвета мы будем использовать элемент "Панель". Для отображения уровней "красного" и "зелёного" будем использовать элементы "Поле ввода" в режиме "Только чтение".

Для управления уровнем "синего" будем использовать элемент "Поле (+/-)". Этот же элемент будет отображать значение уровня. Оба элемента "Поле ввода" и элемент "Поле (+/-)" снабдим поясняющими надписями, для которых будем использовать, соответственно, элементы "Надпись". Добавим включаемые файлы из состава Стандартной Библиотеки, в описание класса необходимые элементы и переменные для хранения параметров, снабдив их комментариями. Получим: #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Panel.mqh> #include <Controls\Edit.mqh> #include <Controls\Label.mqh> #include <Controls\SpinEdit.mqh> class CPanelDialog : public CAppDialog { private : CPanel m_color; CLabel m_label_red; CEdit m_field_red; CLabel m_label_green; CEdit m_field_green; CLabel m_label_blue; CSpinEdit m_edit_blue; int m_red; int m_green; int m_blue; public : CPanelDialog( void ); ~CPanelDialog( void ); }; CPanelDialog::CPanelDialog( void ) { } CPanelDialog::~CPanelDialog( void ) { }



Принцип взаимодействия между элементами диалога будет предельно прост: "Изменение любого параметра (уровней "красного", "зелёного" и "синего") должно отображаться на диалоге". Реализацией алгоритмов взаимодействия мы займёмся позже, а сейчас самое время перейти к созданию диалога.





Немного о красоте



Перед тем как начать создавать диалог, поговорим немного о красоте. А лучше сказать, об удобстве расстановки и последующей (возможной) перестановке элементов диалога. Для этих целей лучше всего подходят именованные константы (#define).

Использование предопределённых именованных констант даёт следующие преимущества:

не нужно запоминать конкретные числовые значения, которые мы будем использовать в том или ином случае. Правильно подобранные имена констант предоставят нам быстрый доступ к ним через "Интеллектуальный подстановщик имён";

при последующем изменении значений констант не нужно искать и заменять многочисленные включения числовых значений. Достаточно изменить только описание константы.



Предлагается использовать следующие константы:

#define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define INDENT_RIGHT ( 11 ) #define INDENT_BOTTOM ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 10 ) #define CONTROLS_GAP_Y ( 10 ) #define LABEL_WIDTH ( 50 ) #define EDIT_WIDTH ( 50 ) #define EDIT_HEIGHT ( 20 ) #define BASE_COLOR_MIN ( 0 ) #define BASE_COLOR_MAX ( 255 )





Наполняем панель индикации



Ранее мы создали класс индикаторной панели, теперь для того чтобы наполнить требуемой функциональностью, нам нужно совершить следующие действия:

1. Переопределить метод Create(...) родительского класса. Первоначально наш метод будет выглядеть так:

bool CPanelDialog::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); return ( true ); }





2. Создать дополнительные элементы.

Тут сделаем небольшое лирическое отступление. Конечно, можно разместить код создания всех дополнительных элементов прямо в теле метода Create(...), но в результате мы рискуем получить большую нечитабельную "портянку".

Поэтому разделим создание на функционально законченные куски-методы:

bool CreateColor(void) - создание цветной панели,



bool CreateRed(void) - создание элемента индикации "Red" с поясняющей надписью,

bool CreateGreen(void) - создание элемента индикации "Green" с поясняющей надписью,

bool CreateBlue(void) - создание элемента управления "Blue" с поясняющей надписью.

Эти методы мы последовательно вызовем из Create(...):

bool CPanelDialog::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!CreateColor()) return ( false ); if (!CreateRed()) return ( false ); if (!CreateGreen()) return ( false ); if (!CreateBlue()) return ( false ); return ( true ); }





Создание элементов



Мы не будем рассматривать создание каждого дополнительного элемента, а рассмотрим подробнее один метод - bool CreateBlue(void).



Он выглядит следующим образом:

bool CPanelDialog::CreateBlue( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP+ 2 *(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y); int x2=x1+EDIT_WIDTH; int y2=y1+EDIT_HEIGHT; if (!m_label_blue.Create(m_chart_id,m_name+ "LabelBlue" ,m_subwin,x1,y1+ 1 ,x2,y2)) return ( false ); if (!m_label_blue.Text( "Blue" )) return ( false ); if (!Add(m_label_blue)) return ( false ); x1+=LABEL_WIDTH+CONTROLS_GAP_X; x2=x1+EDIT_WIDTH; if (!m_edit_blue.Create(m_chart_id,m_name+ "Blue" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!Add(m_edit_blue)) return ( false ); m_edit_blue.MinValue(BASE_COLOR_MIN); m_edit_blue.MaxValue(BASE_COLOR_MAX); m_edit_blue.Value(m_blue); return ( true ); }

Есть две тонкости:

Элемент создаётся с относительными координатами, т.е. смещение задаётся относительно верхнего левого угла того контейнера (комбинированного элемента), в который элемент добавится после создания. После создания элемент обязательно должен быть добавлен в какой-либо контейнер при помощи метода Add(...). В нашем случае таким контейнером является диалог.





Изменение параметров



Для изменения цвета "цветной панели" добавим метод void SetColor(void);

Для того чтобы иметь возможность изменять параметры (уровни базовых цветов) извне, добавим три публичных метода:

void SetRed(const int value) - изменяет уровень "красного" и отражает изменение на индикаторе,



void SetGreen(const int value) - изменяет уровень "зелёного" и отражает изменение на индикаторе,

void SetBlue(const int value) - изменяет уровень "синего" и отражает изменение на индикаторе.



Фраза "отражает изменение на индикаторе", означает что новое значение уровня базового цвета отображается в виде числа в соответствующем элементе и "цветная панель" изменяет свой цвет.



Для примера приведем код одного из методов:



void CPanelDialog::SetRed( const int value ) { if ( value < 0 || value > 255 ) return ; m_red= value ; m_field_red.Text(IntegerToString( value )); SetColor(); }

Как мы условились выше:



Значение уровня "красного" будет изменяться случайным образом при каждом возникновении события Calculate;

Значение уровня "зелёного" будет изменяться случайным образом при каждом возникновении события Timer;

Добавим соответствующий код в исходный текст нашего индикатора:

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 0 #property indicator_buffers 0 #property indicator_minimum 0.0 #property indicator_maximum 0.0 #include "PanelDialog.mqh" CPanelDialog ExtDialog; int OnInit () { if (!ExtDialog.Create( 0 , "Panel Indicator" , 0 , 0 , 0 , 0 , 130 )) return (- 1 ); if (!ExtDialog.Run()) return (- 2 ); EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { ExtDialog.Destroy(); EventKillTimer (); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { ExtDialog.SetRed( MathRand ()% 256 ); return (rates_total); } void OnTimer () { ExtDialog.SetGreen( MathRand ()% 256 ); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }





Обработка событий



Всё взаимодействие диалога с терминалом и взаимодействие между элементами управления диалога построено на механизме событий. Рассматривать работу этого механизма мы не будем, мы будем его просто использовать.

События условно можно разделить на две группы:

"Внутренние" события, которые обрабатываются, минуя очередь событий терминала;

"Внешние" события, которые обрабатываются через очередь событий терминала.

Мы будем обрабатывать оба типа событий.

Из "внутренних" событий нам нужно обработать только событие изменения размера диалога. Для этого перегрузим метод OnResize() родительского класса. Наш метод будет простым, так как высота диалога не изменяется, а при изменении ширины диалога нам нужно изменить только ширину цветовой панели:

bool CPanelDialog::OnResize( void ) { if (!CAppDialog::OnResize()) return ( false ); m_color.Width(ClientAreaWidth()-(INDENT_RIGHT+LABEL_WIDTH+CONTROLS_GAP_X+EDIT_WIDTH+CONTROLS_GAP_X+INDENT_LEFT)); return ( true ); }

Перечень "внешних" событий у нас тоже ограничится одним - это будет событие изменения элемента управления уровнем "синего". Требования к обработчику "внешнего" события минимальные: обработчик должен быть методом класса без параметров типа void.



Опишем обработчик этого события:

void CPanelDialog::OnChangeBlue( void ) { m_blue=m_edit_blue.Value(); SetColor(); }

Как видите, ничего сложного нет.



Для того чтобы наш диалог смог обрабатывать "внешние" события нужно перегрузить метод родительского класса:

virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam);

Теперь немного о "мистическом". Если вы уже открыли файл PanelDialog.mqh в редакторе, то тела метода OnEvent(...) вы не обнаружите.



Пусть вас это не смущает - всё дело в том, что для описания обработки "внешних" событий создан набор макросов (см. файл Стандартной Библиотеки <Controls\Defines.mqh>).



Наш обработчик событий выглядит следующим образом:

EVENT_MAP_BEGIN(CPanelDialog) ON_EVENT(ON_CHANGE,m_edit_blue,OnChangeBlue) EVENT_MAP_END(CAppDialog)

Этот непонятный на первый взгляд "псевдокод" выполняет следующие действия:

При получении события ON_CHANGE от элемента управления m_edit_blue вызывается метод OnChangeBlue и обработка события завершается (с кодом возврата true);

При получении любого другого события управление передаётся в метод родительского класса.



Заключение

В этой статье мы рассмотрели процесс создания панели-индикатора на базе классов Стандартной Библиотеки.

Cозданный нами индикатор вряд ли вы будете использовать на практике, зато он не перегружен излишней информацией и при его создании мы охватили почти все особенности процесса.



Более сложные примеры из стандартной поставки вы можете посмотреть в следующих папках своего терминала: