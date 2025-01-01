ДокументацияРазделы
Класс CRect

Класс CRect является реализацией класса прямоугольной области графика.

Описание

Класс CRect является программной реализацией прямоугольной области графика в декартовых координатах.

Декларация

   class CRect

Заголовок

   #include <Controls\Rect.mqh>

Методы класса по группам

Свойства

 

Left

Получает/устанавливает координату X левой верхней точки области

Top

Получает/устанавливает координату Y левой верхней точки области

Right

Получает/устанавливает координату X правой нижней точки области

Bottom

Получает/устанавливает координату Y правой нижней точки области

Width

Получает/устанавливает ширину области

Height

Получает/устанавливает высоту области

SetBound

Устанавливает новые координаты области

Move

Осуществляет абсолютное перемещение координат  области

Shift

Осуществляет относительное перемещение (сдвиг) координат области

Contains

Проверяет факт нахождения точки внутри области

Дополнительные методы

 

Format

Получает координаты области в виде строки

 