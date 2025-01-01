Класс CRect
Класс CRect является реализацией класса прямоугольной области графика.
Описание
Класс CRect является программной реализацией прямоугольной области графика в декартовых координатах.
Декларация
class CRect
Заголовок
#include <Controls\Rect.mqh>
Методы класса по группам
Свойства
Получает/устанавливает координату X левой верхней точки области
Получает/устанавливает координату Y левой верхней точки области
Получает/устанавливает координату X правой нижней точки области
Получает/устанавливает координату Y правой нижней точки области
Получает/устанавливает ширину области
Получает/устанавливает высоту области
Устанавливает новые координаты области
Осуществляет абсолютное перемещение координат области
Осуществляет относительное перемещение (сдвиг) координат области
Проверяет факт нахождения точки внутри области
Дополнительные методы
Получает координаты области в виде строки