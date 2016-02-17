Как быстро добавить панель управления к индикатору и советнику

Зачем нужна графическая панель

Ваша MQL4/MQL5-программа — индикатор или советник — может быть одной из лучших и полностью выполнять возложенные на нее задачи. Но вы всегда можете немного улучшить ее. Как правило, в 99% случаев для любого изменения входных параметров программы пользователю нужно заходить в ее настройки. Хотите обойтись без этого?

Сделать это можно, создав собственную панель управления на базе классов Стандартной библиотеки. Это позволит менять настройки без перезапуска программы. К тому же, такой подход оживляет программу и выгодно выделяет ее среди других. Посмотреть примеры графических панелей вы можете в Маркете.

В этой статье я покажу, как самому добавить простую панель к вашей MQL4/MQL5-программе. Вы узнаете, как научить программу читать входные параметры и реагировать на изменение их значений.

1. Соединяем индикатор и панель



1.1. Индикатор

Индикатор "NewBar.mq5" выполняет одно действие: при появлении нового бара печатает сообщение в журнал экспертов терминала. Код индикатора представлен ниже:

#property copyright "Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property description "The indicator identifies a new bar" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { static datetime prev_time; ArraySetAsSeries (time, true ); if (prev_calculated== 0 ) { prev_time=time[ 0 ]; return (rates_total); } if (time[ 0 ]>prev_time) Print ( "New bar!" ); prev_time=time[ 0 ]; return (rates_total); } Расскажу немного подробнее о том, как работает индикатор "NewBar.mq5". В функции OnCalculate() объявляется статическая переменная "prev_time" — в этой переменной сохраняется время открытия "time[0]". В следующем заходе сравнивается время открытия "time[0]" с переменной "prev_time" — то есть происходит сравнение времени открытия "time[0]" на текущем тике и время открытия "time[0]" на предыдущем тике. В случае выполнения условия if (time[ 0 ]>prev_time) считаем, что обнаружен новый бар. На следующем примере детально разберем, как индикатор "NewBar.mq5" обнаруживает новый бар: Рис. 1. Процесс обнаружения нового бара в индикаторе Рассмотрим 10 тиков на очень спокойном рынке. Тики с 1 по 3 включительно: время открытия бара с индексом "0" (time[0]) равно времени, которое сохранено в статической переменной prev_time, а значит, нового бара нет. Тик №4: этот тик пришел на новом баре. При входе в функцию OnCalculate() в time[0] будет время открытия бара (2015.12.01 00:02:00), а переменная prev_time еще хранит время из предыдущего тика (2015.12.01 00:01:00). Поэтому при проверке условия time[0]>prev_time мы обнаружим новый бар. Перед выходом из OnCalculate() в переменной prev_time будет записано время из time[0] (2015.12.01 00:02:00). Тики с 5 по 8 включительно: время открытия бара с индексом "0" (time[0]) равно времени, которое сохранено в статической переменной prev_time, а значит, нового бара нет. Тик №9: этот тик пришел на новом баре. При входе в функцию OnCalculate() в time[0] будет время открытия бара (2015.12.01 00:03:00), а переменная prev_time еще хранит время из предыдущего тика (2015.12.01 00:02:00). Поэтому при проверке условия time[0]>prev_time мы обнаружим новый бар. Перед выходом из OnCalculate() в переменной prev_time будет записано время из time[0] (2015.12.01 00:03:00). Тик 10: время открытия бара с индексом "0" (time[0]) равно времени, которое сохранено в статической переменной prev_time, а значит, нового бара нет.

1.2. Панель Все параметры построения панели: количество, размеры и координаты элементов управления сосредоточены в одном включаемом файле "PanelDialog.mqh". Файл "PanelDialog.mqh" — это класс реализации панели. Панель имеет такой вид: Рис. 2. Панель Код включаемого файла "PanelDialog.mqh" представлен ниже: #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\CheckGroup.mqh> #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define INDENT_BOTTOM ( 11 ) #define BUTTON_WIDTH ( 100 ) class CControlsDialog : public CAppDialog { private : CCheckGroup m_check_group; public : CControlsDialog( void ); ~CControlsDialog( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); protected : bool CreateCheckGroup( void ); void OnChangeCheckGroup( void ); }; EVENT_MAP_BEGIN(CControlsDialog) ON_EVENT(ON_CHANGE,m_check_group,OnChangeCheckGroup) EVENT_MAP_END(CAppDialog) CControlsDialog::CControlsDialog( void ) { } CControlsDialog::~CControlsDialog( void ) { } bool CControlsDialog::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!CreateCheckGroup()) return ( false ); return ( true ); } bool CControlsDialog::CreateCheckGroup( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=ClientAreaHeight()-INDENT_BOTTOM; if (!m_check_group.Create(m_chart_id,m_name+ "CheckGroup" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!Add(m_check_group)) return ( false ); m_check_group.Alignment(WND_ALIGN_HEIGHT, 0 ,y1, 0 ,INDENT_BOTTOM); if (!m_check_group.AddItem( "Mail" , 1 << 0 )) return ( false ); if (!m_check_group.AddItem( "Push" , 1 << 1 )) return ( false ); if (!m_check_group.AddItem( "Alert" , 1 << 2 )) return ( false ); Comment ( __FUNCTION__ + " : Value=" + IntegerToString (m_check_group.Value())); return ( true ); } void CControlsDialog::OnChangeCheckGroup( void ) { Comment ( __FUNCTION__ + " : Value=" + IntegerToString (m_check_group.Value())); } Как видите, в классе нашей панели нет методов установки и чтения свойств состояния переключателей с независимой фиксацией. Наша задача : сделать индикатор "NewBar.mq5" основным файлом и добавить входные параметры — например, с помощью каких методов ("Mail", "Push" или "Alert") сообщать пользователю о том, что найден новый бар. Кроме того, мы должны добавить во включаемый файл "PanelDialog.mqh" методы установки и чтения свойств состояния переключателей с независимой фиксацией "Mail", "Push" и "Alert".



1.3. Изменяем индикатор Примечание: все вносимые изменения будут отмечаться цветом. Сначала нужно подключить включаемый файл "PanelDialog.mqh": #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include "PanelDialog.mqh" int OnInit () Затем добавим входные параметры: #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include "PanelDialog.mqh" input bool bln_mail= false ; input bool bln_push= false ; input bool bln_alert= true ; int OnInit () Скомпилируем индикатор (F7 в MetaEditor) и проверим отображение входных параметров в терминале: Рис. 3. Входные параметры индикатора

1.4. Изменяем панель В панель нужно добавить методы установки и чтения свойств состояния переключателей с независимой фиксацией "Mail", "Push" и "Alert". Добавим в класс панели новые методы: class CControlsDialog : public CAppDialog { private : CCheckGroup m_check_group; public : CControlsDialog( void ); ~CControlsDialog( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual bool SetCheck( const int idx, const int value ); virtual int GetCheck( const int idx) const ; protected : bool CreateCheckGroup( void ); Реализация этих методов: bool CControlsDialog::SetCheck( const int idx, const bool check) { return (m_check_group.Check(idx,check)); } int CControlsDialog::GetCheck( const int idx) { return (m_check_group.Check(idx)); }

1.5. Заключительный этап соединения индикатора и панели В индикаторе "NewBar.mq5", в области объявлений глобальных переменных объявим переменную класса нашей панели: #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include "PanelDialog.mqh" CControlsDialog ExtDialog; input bool bln_mail= false ; input bool bln_push= false ; input bool bln_alert= true ; и добавим в самый конец индикатора функцию OnChartEvent(): void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } В функции OnInit() индикатора "NewBar.mq5", создадим панель и программно нажмем чекбоксы в соответствии с входными параметрами: int OnInit () { if (!ExtDialog.Create( 0 , "Notification" , 0 , 50 , 50 , 180 , 160 )) return ( INIT_FAILED ); if (!ExtDialog.Run()) return ( INIT_FAILED ); ExtDialog.SetCheck( 0 ,bln_mail); ExtDialog.SetCheck( 1 ,bln_push); ExtDialog.SetCheck( 2 ,bln_alert); return ( INIT_SUCCEEDED ); } На этом соединение индикатора и панели закончено. В классе панели нами реализованы метод установки состояния чекбокса нажатый/отжатый (SetCheck) и метод получения состояния чекбокса (GetCheck).

2. Соединяем советник и панель

2.1. Советник За основу взят советник из стандартной поставки ...\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5.

2.2. Панель Вид панели "PanelDialog2.mqh" после внесения окончательных изменений: Рис. 4. Панель номер два Что мы получим после объединения советника "MACD Sample.mq5" и панели "PanelDialog2.mqh"? На текущем таймфрейме, на котором будет работать советник, можно будет оперативно менять параметры советника ("Lots", "Trailing Stop Level (in pips)" и другие), а также параметры оповещения о торговых событиях советника ("Mail", "Push", "Alert"). Измененные параметры советника ("Lots", "Trailing Stop Level (in pips)" и другие) применяются после щелчка на кнопке "Применить изменения". Изменение параметров оповещения о торговых событиях советника ("Mail", "Push", "Alert") применяются автоматически — щелкать на кнопке "Применить изменения" не нужно.

2.3. Советнику и панели нужно общаться Рис. 5. Общение советника и панели При запуске советник должен передавать свои параметры в панель. Панель, после щелчка по кнопке "Применить изменения" и если данные были изменены, тоже должна возвращать измененные параметры в советник для его инициализации с новыми параметрами.

2.4. Шаг первый. Внесение изменений в советник План действий: возьмите советник из стандартной поставки ...\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5 и скопируйте его в свою папку. Например, можно создать папку "Notification" и в нее скопировать советник: Рис. 6. Создание новой папки

В области глобальных переменных советника (не путайте их с глобальными переменными терминала) объявим новые переменные, которые будут отвечать за способ отправки уведомления о торговых действиях советника. Обратите внимание, что эти переменные, как и другие внешние переменные, имеют приставку "Inp": #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> input bool InpMail= false ; input bool InpPush= false ; input bool InpAlert= true ; input double InpLots = 0.1 ; input int InpTakeProfit = 50 ; Чуть ниже добавим дубликаты всех внешних переменных советника. Дубликаты будут иметь приставку "Ext": input int InpMACDCloseLevel= 2 ; input int InpMATrendPeriod = 26 ; bool ExtMail; bool ExtPush; bool ExtAlert; double ExtLots; int ExtTakeProfit; int ExtTrailingStop; int ExtMACDOpenLevel; int ExtMACDCloseLevel; int ExtMATrendPeriod; int ExtTimeOut= 10 ; В OnInit() пропишем копирование значений из внешних переменных советника в значения переменных-дубликатов: int OnInit ( void ) { ExtMail=InpMail; ExtPush=InpPush; ExtAlert=InpAlert; ExtLots=InpLots; ExtTakeProfit=InpTakeProfit; ExtTrailingStop=InpTrailingStop; ExtMACDOpenLevel=InpMACDOpenLevel; ExtMACDCloseLevel=InpMACDCloseLevel; ExtMATrendPeriod=InpMATrendPeriod; if (!ExtExpert.Init()) На данном этапе в функциях советника CSampleExpert::InitIndicators, CSampleExpert::InitCheckParameters и CSampleExpert::Init используются внешние переменные советника с приставкой "Inp". Нам нужно в этих функциях заменить внешние переменные на их дубликаты (дубликаты у нас с приставкой "Ext"). Я предлагаю сделать это довольно оригинальным методом:

После замены нужно обязательно проверить правильность действий — выполнить компиляцию файла. Ошибок быть не должно.

2.5. Шаг второй. Внесение изменений в панель Панель, изображенная на рис. 4, — это заготовка. В ней еще нет ни функций для "общения" с советником, ни функций обработки вводимых данных. Файл заготовки панели "PanelDialog2Original.mqh" тоже скопируйте в папку "Notification". Добавим в класс панели внутренние переменные, в которых потом будем хранить состояние всех введенных данных. Обратите внимание на переменную "mModification" — о ней будет сказано в пункте 2.7. private : virtual int GetCheck( const int idx); bool mMail; bool mPush; bool mAlert_; double mLots; int mTakeProfit; int mTrailingStop; int mMACDOpenLevel; int mMACDCloseLevel; int mMATrendPeriod; bool mModification; }; Сразу за этим в конструкторе класса панели инициализируем внутренние переменные: CControlsDialog::CControlsDialog( void ) : mMail( false ), mPush( false ), mAlert_( true ), mLots( 0.1 ), mTakeProfit( 50 ), mTrailingStop( 30 ), mMACDOpenLevel( 3 ), mMACDCloseLevel( 2 ), mMATrendPeriod( 26 ), mModification( false ) { } В функцию CControlsDialog::Create добавим установку группы элементов переключателей в соответствии со внутренними переменными: if (!CreateButtonOK()) return ( false ); SetCheck( 0 ,mMail); SetCheck( 1 ,mPush); SetCheck( 2 ,mAlert_); return ( true ); } 2.6. Шаг третий. Внесение изменений в советник До сих пор советник и панель были двумя отдельными, независимыми друг от друга файлами. Свяжем их и объявим переменную класса нашей панели "ExtDialog": #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> #include "PanelDialog2Original.mqh" CControlsDialog ExtDialog; input bool InpMail= false ; input bool InpPush= false ; Чтобы панель заработала и стала видна, ее нужно создать и запустить на выполнение. Также необходимо добавить функцию OnChartEvent(), которая является обработчиком события ChartEvent, и функцию OnDeinit(). OnInit() в советнике приобретет такой вид: int OnInit ( void ) { ExtMail=InpMail; ExtPush=InpPush; ExtAlert=InpAlert; ExtLots=InpLots; ExtTakeProfit=InpTakeProfit; ExtTrailingStop=InpTrailingStop; ExtMACDOpenLevel=InpMACDOpenLevel; ExtMACDCloseLevel=InpMACDCloseLevel; ExtMATrendPeriod=InpMATrendPeriod; if (!ExtExpert.Init()) return ( INIT_FAILED ); if (!ExtDialog.Create( 0 , "Notification" , 0 , 100 , 100 , 360 , 380 )) return ( INIT_FAILED ); if (!ExtDialog.Run()) return ( INIT_FAILED ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } В OnDeinit() уничтожаем нашу панель, а саму функцию OnDeinit() пропишем сразу после OnInit(): return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); ExtDialog.Destroy(reason); } void OnTick ( void ) Функцию OnChartEvent() добавим в самый конец советника (после функции OnTick): if (ExtExpert.Processing()) limit_time= TimeCurrent ()+ExtTimeOut; } } } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } Теперь советник можно cкомпилировать и проверить на графике. Советник будет запускаться вместе с панелью: Рис. 7. Советник вместе с панелью

2.7. Шаг четвертый. Внесение изменений в панель. Большая интеграция Сначала запускается советник, потом пользователь устанавливает его входные параметры, и только после этого запускается панель. Именно по этой причине в панели нужно предусмотреть функции для обмена данными между нею и советником. Добавим метод Initialization() — этот метод принимает параметры и инициализирует этими параметрами внутренние переменные панели. Объявление: virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual bool Initialization( const bool Mail, const bool Push, const bool Alert_, const double Lots, const int TakeProfit, const int TrailingStop, const int MACDOpenLevel, const int MACDCloseLevel, const int MATrendPeriod); protected : bool CreateCheckGroup( void ); Само тело метода (вставим его перед CControlsDialog::GetCheck): bool CControlsDialog::Initialization( const bool Mail, const bool Push, const bool Alert_, const double Lots, const int TakeProfit, const int TrailingStop, const int MACDOpenLevel, const int MACDCloseLevel, const int MATrendPeriod) { mMail=Mail; mPush=Push; mAlert_=Alert_; mLots=Lots; mTakeProfit=TakeProfit; mTrailingStop=TrailingStop; mMACDOpenLevel=MACDOpenLevel; mMACDCloseLevel=MACDCloseLevel; mMATrendPeriod=MATrendPeriod; return ( true ); } int CControlsDialog::GetCheck( const int idx)

Так как внутренние переменные панели проинициализированы данными, то теперь нужно правильно заполнить элементы управления панели — поля ввода. Поскольку полей ввода у нас шесть, то я приведу пример на базе m_edit1. Строка, в которой присваивался текст, была такая: ... if (!m_edit1.Text( "Edit1" )) ... а стала такая: ... if (!m_edit1.Text( DoubleToString (mLots, 2 ) )) ... Таким образом, каждому полю ввода соответствует своя внутренняя переменная. Следующий метод — GetValues() — отвечает за возврат значений внутренних переменных: virtual bool Initialization( const bool Mail, const bool Push, const bool Alert_, const double Lots, const int TakeProfit, const int TrailingStop, const int MACDOpenLevel, const int MACDCloseLevel, const int MATrendPeriod); virtual void GetValues( bool &Mail, bool &Push, bool &Alert_, double &Lots, int &TakeProfit, int &TrailingStop, int &MACDOpenLevel, int &MACDCloseLevel, int &MATrendPeriod); protected : bool CreateCheckGroup( void ); Его тело вставим после CControlsDialog::Initialization()): void CControlsDialog::GetValues( bool &Mail, bool &Push, bool &Alert_, double &Lots, int &TakeProfit, int &TrailingStop, int &MACDOpenLevel, int &MACDCloseLevel, int &MATrendPeriod) { Mail=mMail; Push=mPush; Alert_=mAlert_; Lots=mLots; TakeProfit=mTakeProfit; TrailingStop=mTrailingStop; MACDOpenLevel=mMACDOpenLevel; MACDCloseLevel=mMACDCloseLevel; MATrendPeriod=mMATrendPeriod; } int CControlsDialog::GetCheck( const int idx) Так как именно панель отвечает за отправку сообщений в ответ на любые торговые действия советника, значит, в ней нужен специальный метод, отвечающий за это. Объявим его: virtual void GetValues( bool &Mail, bool &Push, bool &Alert_, double &Lots, int &TakeProfit, int &TrailingStop, int &MACDOpenLevel, int &MACDCloseLevel, int &MATrendPeriod); virtual void Notifications( const string text); protected : bool CreateCheckGroup( void ); Его тело вставим после CControlsDialog::GetValues()): void CControlsDialog::Notifications( const string text) { int i=m_check_group.ControlsTotal(); if (GetCheck( 0 )) SendMail ( " " ,text); if (GetCheck( 1 )) SendNotification (text); if (GetCheck( 2 )) Alert (text); } int CControlsDialog::GetCheck( const int idx) Чтобы запомнить, производились ли изменения параметров в панели, введена внутренняя переменная — флаг "mModification" (о ней упоминалось ранее, в пункте 2.5.). virtual void Notifications( const string text); virtual bool Modification( void ) const { return (mModification); } virtual void Modification( bool value ) { mModification= value ; } protected : bool CreateCheckGroup( void ); Контроль за изменениями будем проводить в "CControlsDialog::OnClickButtonOK" — обработчике нажатия на кнопку "Применить изменения": void CControlsDialog::OnClickButtonOK( void ) { if (m_check_group.Check( 0 )!=mMail) mModification= true ; if (m_check_group.Check( 1 )!=mPush) mModification= true ; if (m_check_group.Check( 2 )!=mAlert_) mModification= true ; if ( StringToDouble (m_edit1.Text())!=mLots) { mLots= StringToDouble (m_edit1.Text()); mModification= true ; } if ( StringToInteger (m_edit2.Text())!=mTakeProfit) { mTakeProfit=( int ) StringToDouble (m_edit2.Text()); mModification= true ; } if ( StringToInteger (m_edit3.Text())!=mTrailingStop) { mTrailingStop=( int ) StringToDouble (m_edit3.Text()); mModification= true ; } if ( StringToInteger (m_edit4.Text())!=mMACDOpenLevel) { mMACDOpenLevel=( int ) StringToDouble (m_edit4.Text()); mModification= true ; } if ( StringToInteger (m_edit5.Text())!=mMACDCloseLevel) { mMACDCloseLevel=( int ) StringToDouble (m_edit5.Text()); mModification= true ; } if ( StringToInteger (m_edit6.Text())!=mMATrendPeriod) { mMATrendPeriod=( int ) StringToDouble (m_edit6.Text()); mModification= true ; } } Также панель проверяет введенные данные в обработчиках: void OnChangeCheckGroup( void ); void OnChangeEdit1( void ); void OnChangeEdit2( void ); void OnChangeEdit3( void ); void OnChangeEdit4( void ); void OnChangeEdit5( void ); void OnChangeEdit6( void ); void OnClickButtonOK( void ); Их описание я пропущу. 2.8. Шаг пятый. Внесение изменений в советник. Последнее редактирование На данный момент панель не работает в тестере стратегий, поэтому нужно защититься — ввести внутреннюю переменную, а именно — флаг "bool_tester". int ExtTimeOut= 10 ; bool bool_tester= false ; class CSampleExpert Вносим изменения в OnInit() — защищаемся от запуска в тестере стратегий, а также перед визуализацией панели инициализируем ее параметры: if (!ExtExpert.Init()) return ( INIT_FAILED ); if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { bool_tester= false ; ExtDialog.Initialization(ExtMail,ExtPush,ExtAlert, ExtLots,ExtTakeProfit,ExtTrailingStop, ExtMACDOpenLevel,ExtMACDCloseLevel,ExtMATrendPeriod); if (!ExtDialog.Create( 0 , "Notification" , 0 , 100 , 100 , 360 , 380 )) return ( INIT_FAILED ); if (!ExtDialog.Run()) return ( INIT_FAILED ); } else bool_tester= true ; return ( INIT_SUCCEEDED ); } В OnChartEvent() проверяем, были ли изменены параметры в панели. Если они изменены, значит, необходимо запустить инициализацию советника с новыми параметрами: void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); if (ExtDialog.Modification()) { ExtDialog.GetValues(ExtMail,ExtPush,ExtAlert, ExtLots,ExtTakeProfit,ExtTrailingStop, ExtMACDOpenLevel,ExtMACDCloseLevel,ExtMATrendPeriod); if (ExtExpert.Init()) { ExtDialog.Modification( false ); Print ( "Параметры изменены, " ,ExtLots, ", " ,ExtTakeProfit, ", " ,ExtTrailingStop, ", " , ExtMACDOpenLevel, ", " ,ExtMACDCloseLevel, ", " ,ExtMATrendPeriod); } else { ExtDialog.Modification( false ); Print ( "Ошибка изменения параметров" ); } } }

Заключение

Соединить панель и индикатор оказалось несложно. Для этого нужно в классе панели реализовать весь функционал (размеры и размещение элементов управления, реакцию на события), а в индикаторе объявить переменную класса нашей панели и добавить функцию OnChartEvent().

Соединить советник с более сложной панелью оказалось более серьезной задачей, главным образом из-за необходимости "общения" советника и панели. Трудоемкость задачи в большой степени зависит от того, насколько сама панель готова к соединению. Иными словами, чем больше в панели изначально реализовано функций и возможностей по интеграции с другими программами, тем легче будет соединить ее с другой программой (индикатором или советником).

