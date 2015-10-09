Дайджест 5-9 октября. Рано радоваться: как в действительности отразится сирийский конфликт на РФ, нефти и рубле
Аналитика и прогнозы

Дайджест 5-9 октября. Рано радоваться: как в действительности отразится сирийский конфликт на РФ, нефти и рубле

9 октября 2015, 11:24
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

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