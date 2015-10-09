Дайджест 5-9 октября. Рано радоваться: как в действительности отразится сирийский конфликт на РФ, нефти и рубле

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Сирийская война и ее цена:
- РБК: Рано радуетесь: как отразится война в Сирии на нефтяных ценах
- Investing.com: Как долго продлится нефтяная эйфория?
- Reuters: Эрдоган пригрозил России найти других экспортеров газа и строителей АЭС
- Коммерсант: Турция метит прямо в газ. Ее разногласия с Россией переходят с политики на экономику
- Новая Газета: Борьба с терроризмом имеет цену
- Reuters: Оракул нефтяного рынка предсказал рост цены до $75 к 2017 году
- Deutsche Welle: Сирия или Америка: почему выросли цены на нефть?
- Reuters: Рубль обновил многонедельные максимумы вслед за нефтью
- РБК: Баррель наш: почему нефть подешевела, а бензин нет
Транстихоокеанское партнерство и его последствия для России:
- MQL5 Blogs: Договор о Транстихоокеанском партнерстве заключен. Что дальше?
- Euronews: Тихоокеанская зона свободной торговли: что это такое?
- РБК: Крупнейшее торговое соглашение США поставит под угрозу российский экспорт
- Новая Газета: Подписано соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, объединяющем 12 стран. Китай и Россию просят не беспокоиться
- MQL5 Blogs: Китай не боится появления Транстихоокеанского партнерства
- Вести Экономика: ТТП – это "барьер преференций" для остального мира
- Deutsche Welle: Эксперты: Транстихоокеанское партнерство усилит отставание России
- Вести Экономика: Внешнеторговое сальдо РФ упало на 21,4%
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- РБК: «Никакого отношения к Сирии»: почему выросли военные расходы бюджета
- Коммерсант: Дело принца. Саудовская Аравия строит отношения с Москвой, несмотря на разногласия по Сирии
- РБК: Правительство отказалось сокращать бюджетные расходы на силовиков
- РБК: Минфин предложил не увеличивать маткапитал в 2016 году
- РБК: Правительство одобрило антикризисный бюджет на 2016 год
- Forbes: Бюджет-2016: день простоять, да ночь продержаться!
- РБК: Антикризисный план правительства признали «плохо продуманным»
- РБК: Прививка от госплана: как вылечить российскую экономику
- Коммерсант: Индексации дали условный срок. Правительство допускает, но не обещает двухступенчатое увеличение пенсий в 2016 году
- РБК: Ледниковый период: как заморозка пенсионных накоплений бьет по экономике
- MQL5 Blogs: Новые прогнозы МВФ: шесть фокусных точек
- Deutsche Welle: МВФ ухудшил прогноз по экономике России
- РБК: Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономики азиатских стран
- MQL5 Blogs: Новые беды развивающихся рынков
- MQL5 Blogs: Credit Suisse предрекает конец эры экономической глобализации
Новости валютного рынка:
- MQL5 Blogs: Предел укрепления рубля — 60 руб. за доллар
- Вести Экономика: Каким будет рубль в следующем году?
- Вести Экономика: Ошибется ли главный эксперт по рублю?
- Investing.com: Британский фунт выбился в лидеры
- Investing.com: Мягкий доллар толкает вверх нефть и рубль
- MQL5 Blogs: Валютные резервы Китая рекордно снизились в III квартале
- MQL5 Blogs: Юань приближается к пьедесталу
- Вести Экономика: Больной удар по доллару: Китай запустил аналог SWIFT
- Xinhua: Китай официально присоединился к принятому МВФ стандарту ССРД
- MQL5 Blogs: Норвежская крона сильно падает - власти забили тревогу
- Вести Экономика: Повторит ли доллар судьбу британского фунта?
Новости сырьевого рынка:
- Investing.com: Прогноз курса золота и серебра на 9 октября
- MQL5 Blogs: Цены на сырьевые товары ставят рекорды падения. Когда ждать их восстановления?
- Forbes: Жизнь в пузыре: куда заведет дешевое сырье
- Meduza: Норвегия «распечатывает» свой гигантский Стабфонд. Почему это важно для всего мира
- РБК: Джим Роджерс увидел признаки скорого повышения цен на нефть
- Reuters: Цены на нефть растут после оптимистичного прогноза аналитиков
- Reuters: Саудовская Аравия сохранила высокий объем добычи нефти в сентябре
- MQL5 Blogs: В американском сланцевом буме появились трещины, но аналитики пока спокойны
- РБК: Миллер рассказал об уходе сланцевой революции в «глухое подполье»
- MQL5 Blogs: Эксперты прогнозируют снижение добычи нефти в США и рост цен в среднесрочной перспективе
Новости фондового рынка:
- Investing.com: Фондовый рынок: прогнозы и рекомендации
- Investing.com: Российский рынок акций
- MQL5 Blogs: Инвесторам впервые предложили американские трежерис под 0%, но спрос был огромный
- Вести Экономика: Китай готовится к размещению гособлигаций в Лондоне
- MQL5 Blogs: Большой проблемой для американских акций снова может стать Китай
- MQL5 Blogs: Прогноз: Рынок США упадет на 10%, поэтому лучше держать всё в наличных
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. Рынки больше не дают плодов, а Америку ждет IV раунд количественного смягчения
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- Коммерсант: Мал и насильно мил. Крупный частный бизнес могут обязать проводить закупки у малых компаний
- Коммерсант: Российский авторынок ускорил падение. Надежды его участников на стабилизацию ситуации не оправдались
- Вести Экономика: "Трансаэро" отменила на 10 октября около 40 рейсов
- Вести Экономика: Кредиторы подали к "Трансаэро" новые иски
- РБК: Греф допустил банкротства крупных российских банков до конца года
- Deutsche Welle: Центробанк РФ отозвал лицензии у трех российских банков
- РБК: Бюджет недополучит от Sakhalin Energy и «Роснефтегаза» 140 млрд руб.
- Deutsche Welle: "Газпром" отказался от половины мощностей "Турецкого потока"
- Deutsche Welle: Трубопроводные мегапроекты "Газпрома": замыслы и реальность
- Euronews: Убытки Deutsche Bank в 3 квартале могут превысить 6 миллиардов евро
- Вести Экономика: Почему Deutsche Bank так похож на Lehman?
- MQL5 Blogs: Компанию HP поделят надвое — разделение произойдет уже 1 ноября
- Forbes: В России начались продажи iPhone 6s и 6s Plus
- Meduza: Феномен медленного айфона: каждый новый iPhone провоцирует всплеск жалоб на «тормоза» старых моделей
- Reuters: Восемь миллионов автомобилей в ЕС оснащены жульничающими программами - Volkswagen
- Deutsche Welle: Volkswagen готовит жесткие меры экономии
- MQL5 Blogs: Samsung запустит новую волну проверок как после скандала с Volkswagen?
- Euronews: AB InBev-SABMiller: пивной альянс не складывается
Главное в мире:
- MQL5 Blogs: Экономистов тревожит японский эксперимент с «абэномикой»
- MQL5 Blogs: Йеллен, ты снова упустила шанс поднять ставку
- Deutsche Welle: Чем Индия и Германия так привлекают друг друга
- Euronews: Рим: мэр, обещавший бороться с мафией, пал жертвой коррупционного скандала
- Euronews: Италия стала мировым лидером по производству вина
- Euronews: Мусорщики Парижа договорились с мэрией и прекратили забастовку
- Euronews: Правительство Франции поддержало реформу Air France
- Xinhua: В казахстанско-китайском центре приграничного сотрудничества "Хоргос" начата реализация 5 инвестиционных проектов
- Xinhua: Китай открыл свой рынок для 18 украинских производителей молочной продукции - А.Яценюк
- Вести Экономика: ЕС может приостановить санкции против Белоруссии
- Вести Экономика: Венесуэла - самая дорогая страна в мире?