Валютные резервы Китая рекордно снизились в III квартале

По итогам квартала зафиксировано крупнейшее снижение валютных резервов Поднебесной — после того, как центробанк Китая делал масштабные интервенции для стабилизации юаня.

Крупнейшие в мире, китайские валютные запасы за прошлый месяц снизились на $43,3 млрд и теперь составляют $3, 512 трлн. Всего в третьем квартале Китай потерял $180 млрд валютных резервов. Это рекорд за все время отслеживания параметра, с 1980 года.

Девальвация юаня 11 августа и ее следствие — снижение объемов резервов — вновь подняли вопрос о том, насколько устойчивы и действенны усилия Пекина поддержать собственную валюту. Фон складывается неблагоприятный: из страны утекает капитал из-за опасений углубления экономического спада и перед лицом перспективы роста процентной ставки ФРС США.

Аналитики ожидают дальнейшего снижения запасов, поскольку интервенции ЦБ продолжаются. Власти пытаются успокоить инвесторов после летнего фондового обвала, девальвации юаня и ряда неуклюжих попыток Пекина предотвратить распространение паники на остальные мировые финансовые рынки. Также правительство и центробанк пытаются облегчить озабоченность глобальных рынков по поводу охлаждения экономики Китая, которая растет сейчас самыми медленными темпами за последние десятилетия.

Девальвация юаня вызвала опасения нового витка валютной войны и ставит под сомнение способность Пекина управлять переходом экономики от инвестиционно-экспортной модели к модели роста за счет внутреннего потребления. Источники в правительстве Китая сообщили информационному агентству Reuters: Пекин был настолько удивлен реакцией на девальвацию, что, скорее всего, в ближайшем будущем будет держать юань на коротком поводке.

Хотя Народный Банк Китая заявил, что не видит необходимости в дальнейшем падении юаня, рынки ожидают, что валюта снизится еще сильнее в течение следующего года, чтобы поддержать пошатнувшуюся экономику.





