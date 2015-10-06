Инвесторам впервые предложили американские трежерис под 0%, но спрос был огромный

Похоже, инвесторам уже некуда вкладывать деньги. Иначе просто непонятно, почему в США провели аукцион по размещению трехмесячных облигаций, потому что доходность на нем составила 0% - это ниже, чем после краха Lehman Brothers.

Конечно, бывали такие случаи, когда доходность по долговым инструментам снижалась до нуля и даже уходила в отрицательные границы, но на аукционе такое произошло впервые. Некоторые аналитики даже шутили, что США якобы превращаются в Европу, поэтому никто не удивится, увидев отрицательные ставки в ближайшее время. Однако, вспомним, что глава ФРС Джанет Йеллен недавно предупреждала, что номинальные процентные ставки не могут быть «сильно отрицательными».

На этом аукционе продали бумаг всего на $21 млрд, причем спрос, даже несмотря на нулевую доходность, оказался максимальным за последние три месяца. На вторичном рынке доходность трехмесячных облигаций была чуть выше — 0,003%. По сути это размещение можно вполне назвать знаковым, потому что стало ясно - ФРС не в силах разогнать инфляцию и сформировать доходность, хотя американские власти в то же время получили возможность привлекать деньги по номиналу, ничего за это не платя. И, конечно, самое главное для инвесторов - рынок уверен, что ФРС не будет повышать ставки до конца года. Краткосрочные долговые инструменты чувствительны к изменению ожиданий по ставкам, поэтому рынок вряд ли здесь ошибется.

Когда на последнем заседании ФРС объявила, что не поднимает ставку, доходности трежерис моментально рухнули, а после слабого пятничного отчета по рынку труда у участников вообще не осталось сомнений. И вот в итоге в понедельник уже вырос спрос на рисковые активы - акции, валюты развивающихся страны, сырье, а спрос на защитные инструменты упал - доходность по десятилетним трежерис выросла с пятимесячного минимума 1,989% до 2,058%.

Вероятность повышения ставки до конца года сейчас оценивается рынков в 32%.

К слову, действия ФРС — не единственная причина падения доходности госбумаг. Казначейство США недавно сократило объем продажи векселей, чтобы не дойти до потолка госдолга. Если и в конце года вопрос лимита госдолга будет актуален, то, вероятно, мы вновь увидим рост доходностей.