Credit Suisse предрекает конец эры экономической глобализации

В течение нескольких десятилетий мир жил под знаком глобализации — экономической, политической, духовной. Но как долго это продолжится? Новый отчет от Исследовательского Института Credit Suisse рассматривает три потенциальных сценария будущего.

Наиболее драматический и маловероятный сценарий — откровенный разворот текущих тенденций, когда глобализация будет положена на обе лопатки национальными идеями. Такое уже случалось раньше. К примеру, промышленная революция XIX века в свое время начала длинную волну глобализации, во время которой вырос европейский экспорт и более 60 млн европейцев мигрировали в Северную Америку. В тот момент США и Европа начали реализацию ограничительных тарифов на торговлю, и 44-летнюю эпоху глобализации завершила Первая мировая война.

Что же может привести к полному окончанию глобализации сегодня? Составлен список из самых серьезных угроз. Важные факторы — замедление экономического роста, дополненное повышением уровня долга основных мировых экономик, неравенство доходов и высокий уровень иммиграции. Не стоит забывать еще и о торговом протекционизме, и об увеличении военных расходов, и об отказе многих государств от демократической формы правления.

Некоторые из этих рисков растут буквально на глазах. В торговле распространены нетарифные барьеры: квоты на импорт, субсидии и санкции. Количество этих барьеров с 2005 года очень выросло. Демократии нет в Китае и большинстве стран Ближнего Востока, а так называемые управляемые демократии — например, во многих африканских и в некоторых европейских странах — ничего общего с демократией, кроме названия, не имеют.

Второй вариант: расширение глобализации — и в итоге США остаются единственной финансовой и военной сверхдержавой в мире. Исследование показывает, что фондовый рынок США влияет на другие рынки сильнее, чем события за рубежом влияют на Dow и S&P 500. То, что доллар — самая важная в мире резервная валюта, сомнению не подлежит. 62% всех мировых валютных резервов — это доллары. В этом случае Исследовательский Институт Credit Suisse говорит, что мы ожидаем роста интенсивности международной торговли, усиления транснациональных (в основном западных) корпораций, роста интернет-банкинга и более открытой иммиграционной политики.

И, наконец, третий вариант, наиболее вероятный: ни абсолютного расширения глобализации с организацией единого центра, ни полного распада мира на мозаику. Вместо этого остается многополярный и более регионально ориентированный мир. В моду входят региональные торговые соглашения, такие, как вновь подписанное Транстихоокеанское партнерство, трансатлантические торговые соглашения и инвестиционные партнерства. Глобальные торговые переговоры в значительной степени застопорились. Китай в 2014 году создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) — это было прямым вызовом гегемонии Всемирного банка. Тот факт, что гигант китайской электронной коммерции, Alibaba, успешно завершил крупнейшее в истории IPO в январе 2015 года, окончательно подтвердил, что западные корпорации не обязательно должны доминировать всегда. Даже вмешательство ЕЦБ в деятельность по стабилизации долгового кризиса, угрожавшего мировым финансовым рынкам, показывает, что баланс мировой экономики и финансовой власти становится все более диффузным.

В конечном итоге Исследовательский Институт Credit Suisse ожидает увидеть три основных мировых управляющих центра: в Азии, Европе и США. Будет больше региональных учреждений — таких, как AIIB. Барьеров в торговле будет становиться все больше: как следствие, все больше компаний будет сосредоточены на региональных и внутренних рынках сильнее, чем на глобальном. Народы мира не собираются закрыть свои двери полностью: просто они всё чаще предпочитают иметь дела с близкими соседями.