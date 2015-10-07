Предел укрепления рубля — 60 руб. за доллар

По мнению некоторых российских аналитиков, курс доллара может упасть максимум до отметки 60 руб., потому что более сильному укреплению рубля помешает Банк России. С начала недели американский доллар подешевел на валютных торгах примерно на 4 рубля, а сегодня к 16:54 пара USD/RUB упала на 2,2% - до уровня 62,059. Евро к этому моменту торговался за 69,69 руб. (пара EUR/RUB снизилась на 2,08%).

В среду российская нацвалюта продолжает укрепляться благодаря росту цен на нефть, - говорит аналитик «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева. С начала месяца баррель Brent подорожал более чем на 10%, а только за вчерашний торговый день котировки выросли на 5,42% и впервые с конца августа перешагнули отметку в $50 за баррель. Сегодня фьючерсы на Brent торговались на уровне $52,88 (+1,84%).

Весь сентябрь цены на нефть были слишком низкими, говорит аналитик Sberbank CIB Виталий Ермаков. Недавний рост котировок спровоцировал краткосрочный прогноз Управления энергетической информации США о том, что ожидается рост потребления, а также отчеты Американского института нефти о снижении запасов в США на 1,23 млн баррелей. И хотя в этих данных не было ничего принципиально нового, участники рынка, похоже, осознали, что рост добычи американской нефти все больше замедляется. Если нефть продолжит расти в цене и дальше, курс рубля будет колебаться возле отметки 60 за доллар, - уверена аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Однако на этом уровне в игру может включиться Банк России, предупреждает она. Скорее всего, центробанк возобновит покупки валюты на внутреннем рынке, чтобы пополнить резервы при такой цене валюты и на фоне стабильных цен на нефть.

А вот аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков говорит, что скоро доллар упадет до 58-59 руб. Рубль поддерживает не только растущая нефть, но и спрос на долговые инструменты в рублях. Рост спроса на рублевые облигации говорит о том, что участники ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки, - добавляет аналитик.