Договор о Транстихоокеанском партнерстве заключен. Что дальше?

В понедельник 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США Чили, Япония — подписали самый амбициозный торговый договор за последние несколько десятков лет. Однако сделка по либерализации торговли, охватывающей 40% мировой экономики, встречается со скептицизмом американских законодателей.

Договор Транстихоокеанского партнерства (ТPP) может принести крупные изменения в индустрию, изменить стоимость продукции — от сыров до лекарств от рака — и повлиять на фармацевтические компании и автопроизводителей.

Переговоры продолжались круглосуточно все выходные дни. Их участники пытались урегулировать сложные вопросы — к примеру, монопольные права для новых биотехнологических препаратов.

В случае одобрения законодательными органами пакт сократит торговые барьеры и установит общие стандарты торговли от Вьетнама до Канады. Это станет также и крупной дипломатической победой Барака Обамы, который будет изо всех сил продвигать соглашение во вторник в своем выступлении в Вашингтоне.

Администрация Обамы надеется, что договор поможет США увеличить свое влияние в Восточной Азии и сможет противостоять упрочению лидерства Китая в регионе.

Законодатели в Соединенных Штатах и других странах TPP должны одобрить сделку. Ее условия, согласно которым должны быть снижены или аннулированы тарифы почти на 18 000 категорий товаров, разрабатывались 5 лет.

Первоначальная реакция от членов Конгресса США — и демократов, и республиканцев — варьировалась от осторожной до скептической.

Сенатор от Вермонта, Берни Сандерс, кандидат в президенты от демократов, предупредил: сделка будет стоить Америке множества рабочих мест и повредит потребителям. Он пообещал сделать в Сенате все возможное, чтобы соглашение не было одобрено.

Многие демократы и профсоюзные группы, как и Сандерс, боятся, что TPP лишит американцев большого числа рабочих мест, а к тому же ослабит и экологические законы.

Глава Финансового комитета Сената, республиканец Оррин Хэтч, осторожен. «Я боюсь, что сделка скоро рухнет», — говорит Хэтч и призывает администрацию проводить жесткую линию защиты интеллектуальной собственности, включая и фармацевтическую продукцию.

Американские законодатели могут одобрить сделку или отвергнуть, но изменить ее они не могут, поскольку в ее разработке участвовали представители 12 государств.

Министры говорят, что достижение соглашения будет включать в себя форум министров финансов стран-участниц TPP. На форуме будут обсуждаться принципы валютной политики.

При этом, в частности, продолжатся упреки со стороны критиков, которые предполагают, что Япония снижает курс иены для поддержки своих автопроизводителей и других экпортеров. Представитель демократов, Дебби Дингелл из Мичигана, центра автомобильной промышленности США, говорит, что валютный перекос не устраняется полностью. «Ничего из того, что мы слышали, не обещает решить этот вопрос».

Между США и Австралией тоже есть проблемы: страны ищут компромисс по минимальному периоду защиты прав на использование данных, с помощью которых изготавливают биологические препараты. Здесь могут пострадать такие компании, как американский Pfizer и, к примеру, японская Takeda Pharmaceutical.

В последние часы переговоров стороны рассматривали вопросы сельского хозяйства. Так, Новая Зеландия, где базируется крупнейший в мире экспортер молока, Fonterra, хотела расширения доступа к рынкам США, Канады и Японии и увеличения дневной квоты поставки. Премьер-министр Новой Зеландии, Джон Ки, заявил, что по условиям сделки, будут сокращены тарифы на 93% экспорта Новой Зеландии в США, Японию, Мексику, Перу и Канаду. В целом, условия сделки очень выгодны для новозеландских производителей.

США, Мексика, Канада и Япония договорились о правилах торговли автомобилями — об условиях беспошлинного статуса, о поставках запчастей и т. д.

Договор устанавливает также минимальные стандарты по разным правовым вопросам, начиная от прав трудящихся и заканчивая защитой окружающей среды.

Министры торговли стран-участниц договора говорят, что в будущем TPP открыт для других стран, в том числе и потенциально Китая.



