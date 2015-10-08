Видео: Макс Кайзер. Рынки больше не дают плодов, а Америку ждет IV раунд количественного смягчения

В очередном выпуске программы «Обзор Макса Кайзера» ведущие ищут ответы на вопросы о том, когда в США начнётся следующая рецессия, говорят о состоянии рынка недвижимости и о влиянии низких нефтяных котировок на фрекинговые компании. Макс Кайзер уверен, что бесплодной землёй современных рынков управляют главы центробанков. И пока Федрезерв будет оказывать всем финансовую помощь, никто не будет терять деньги. Однако совсем скоро на рынке облигаций закончится 30-летний период повышения, и вот тогда-то деньги потеряют все.

Похоже, Америку ждет четвертый раунд количественного смягчения, потому что даже Джанет Йеллен не смогла поднять ставки в последний раз хотя бы на четверть процента. И если изменения политики регулятора наконец произойдут, свежие дешевые деньги вновь пойдут в «нужное» русло — в карманы спекулянтов, только провоцируя рост уровня бедности. Это будет типичная ситуация, когда из 10 новых долларов 1 доллар получает рабочий, а 9 долларов - "приближенный" спекулянт Федрезерва. Так, по крайней мере, считают ведущие программы.



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