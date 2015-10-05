Компанию HP поделят надвое — разделение произойдет уже 1 ноября

На днях совет директоров HP одобрил разделение компании на две части. Наконец-то произойдет крупнейшая реструктуризация в истории американского производителя компьютерной техники, причем состоится это менее чем через месяц — официальное деление состоится 1 ноября.

Фактически из HP получится две компании — одно предприятие будет заниматься производством персональных компьютеров и принтеров (HP Inc.), а второе - выпуском корпоративных серверов и оказанием услуг (Hewlett-Packard Enterprise). Первое подразделение возглавит вице-президент компании Дайон Вайслер, а второе останется под руководством нынешней главы HP Мэг Уитмен.

Уже 2 ноября акции Hewlett Packard Enterprise начнут торговаться на Нью-Йоркской бирже под тикером HPE, а бумаги HP Inc. сохранят прежнее обозначение — HPQ. По условиям реструктуризации, акционеры HP получат по одной ценной бумаге HPE за каждую обыкновенную акцию HP (по состоянию на 21 октября 2015 года).



Осенью прошлого года компания объявила о готовящемся разделении, тогда акции HP упали на 27%. С начала этого года акции HP снизились в цене еще на 37%. На торгах в пятницу акции HP к закрытию подорожали на 2,84% - до отметки $26,07.

Оба подразделения договорились не переманивать сотрудников друг у друга как минимум в течение первого полугодия после официальной реструктуризации, обе обещают также не конкурировать друг с другом по меньшей мере три года и сотрудничать в области закупок вспомогательных материалов, продажи продуктов клиентам и обмена патентами и другой интеллектуальной собственности.