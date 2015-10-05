Норвежская крона сильно падает - власти забили тревогу

Национальная валюта Норвегии стремительно падает, и власти не зря переживают за ее состояние. В паре с долларом за год крона очень сильно подешевела, причем в этой валютной паре почти нет никакой ликвидности. Пока не поздно, премьер-министр Эрна Солберг решила сделать заявление.

Она уверена, что падение валюты может лишь временно сгладить экономические проблемы страны, но в долгосрочной перспективе снижение ликвидности и рост волатильности на валютном рынке могут представлять серьезную угрозу для бизнеса, потому что все это затрудняет планирование инвестиций. "Это помогает некоторым отраслям поддерживать конкурентоспособность, но в долгосрочной перспективе от волатильной валюты для страны не будет никакой пользы, потому что при инвестировании вы должны иметь долгосрочный план", - заявила Солберг в субботу на заседании Совета Северных стран.

И правда, уже сейчас падение кроны отмечается существенное. За год она потеряла к доллару 20% стоимости, став худшей из десяти основных валют индекса Bloomberg Correlation Weighted Index. И, наконец, за последние три месяца крона показала самую высокую волатильность в паре с евро. С отметок 8,38 в мае 2015 года пара EUR/NOK поднялась до отметок 9,59 в конце сентября. Пара USD/NOK с уровней 7,38 в мае дошла до уровней 8,48 в начале октября. Сегодня к 16:55 мск пара EUR/NOK торговалась на уровне 9,397, пара USD/NOK - на уровне 8,38.

Интересно, что заявления премьер-министра отчасти противоречат заявлениям центробанка страны. Всего пару недель назад глава ЦБ Норвегии Ойстейн Ольсен говорил, что приветствует ослабление нацвалюты, потому что это помогает экспортерам. Такое заявление он сделал после решения регулятора 24 сентября неожиданно снизить ставку (после этого крона рухнула к евро более чем на 3%). Ольсен тогда также отметил, что крона ослабла вместе с падением цен на нефть и он не считает это «волатильностью».

Аналитики из крупнейших банков страны считают, что текущее положение кроны на валютном рынке представляет серьезные риски. К примеру, экономисты Danske Bank говорят, что рынки не понимают, каковы могут быть дальнейшие действия Банка Норвегии, поэтому закладывают определенную премию в котировки валюты. Аналитики Commerzbank предупреждают, что часть инвесторов и трейдеров предпочитают держаться подальше от кроны из-за ее нестабильности, а это, как ни странно, делает ее еще более нестабильной.

Премьер Солберг в очередной раз сказала, что необходимо избавиться от нефтяной зависимости — почти четверть экономики Норвегии приходится именно на нефтяной сектор. Безусловно, в этой связи напрашивается сравнение с российской экономикой и плавающим курсом рубля. Если норвежские власти уже не представляют, как бизнес должен строить инвестиционный план в условиях таких курсовых колебаний, интересно, как бы они вели себя в российских условиях. В нашей стране за последний год каждый следующий квартал курс рубля мог отличаться от предыдущего на 20% или даже 30%, но бизнесмены и экономисты все равно как-то пытаются адаптироваться к этому.

Конечно, для западных стран переживать такие катаклизмы психологически намного сложнее, ведь они привыкли к стабильности. И более странным кажется то, что власти только сейчас забили тревогу, ведь зависимость кроны от цен на нефть была замечена давно, а минимумы были пройдены (так же как и по рублю) еще в конце прошлого года.