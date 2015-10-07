Новые прогнозы МВФ: шесть фокусных точек

Дважды в год МВФ выпускает свою главную публикацию: «Перспективы развития мировой экономики», в которой делает попытку объяснить текущие тенденции в глобальной экономической системе и очертить перспективу на ближайшие месяцы и годы. Financial Times составила список из шести пунктов, которые облегчают понимание октябрьского выпуска (он вышел вчера).

Глобальное замедление. Прогноз МВФ о росте мировой экономики в 2015 году снова снижен по сравнению с весенним. Сейчас предполагается, что он составит 3,1%. Этот темп роста — самый низкий с начала мирового финансового кризиса и рецессии 2009 года. Неудивительно, что МВФ, имея на руках такую мрачную перспективу и понижение прогнозов практически для всех мировых экономик, призывает ФРС подождать с ростом процентных ставок. Другие страны тоже должны удерживать стимулирование спроса.

Опустошающая рецессия. Фонд внимательно рассмотрел историю экономических спадов, чтобы лучше понять их воздействие на последующий рост. Классически рассматриваемый вид спада имеет V-образную форму, с резким сокращением и последующим быстрым ростом. МВФ считает такой относительно счастливый исход редким. В 60% из 122 рассмотренных с 1960 года рецессий в развитых странах, выход из них не восстанавливался до докризисных темпов роста. В половине случаев средняя скорость ВВП продолжала упорно падать. Иными словами, V-образный график — это неверный мысленный образ, потому что он подразумевает полное восстановление. Как правило, этого не происходит. Исследования фонда практически забивают последний гвоздь в крышку гроба экстраполяции текущих экономических данных на докризисные уровни. Это нереалистично и не имеет практического смысла в случае большинства рецессий.

Китай. МВФ пока не разделяет общую панику по поводу Китая, который по-прежнему оценивается как крупнейшая мировая экономика по параметрам роста. Фонд ожидает, что в 2015 году Китай вырастет на 6,8%, а в 2016 замедлится до 6,3%. Этот рост продолжится до 2020 года. То есть, Фонд принадлежит к немногим оптимистам по поводу Китая (по поводу чего подвергается масштабной критике, но, видимо, там знают что-то, чего не знает большая часть остальных прогнозистов, однако не хотят говорить). Максимум критики, который допускает МВФ относительно Китая, — это то, что Поднебесная может пасть жертвой «кредитного запоя». В обзоре расплывчато говорится о том, что в случае реализации этого сценария «жесткой посадки» ситуация может «стать трудноконтролируемой».

Расхождение в оценках. Нынешний глобальный экономический рост не может быть охарактеризован шутливым словосочетанием (как, например, «мир на третьей передаче» в 2013 году). Всё очень неоднозначно. Даже если рост развивающихся экономик сейчас замедляется, глобальную систему нельзя назвать «миром медленного развития». Во-первых, потому что рост развивающихся экономик в среднем все равно выше, чем у развитых. Во-вторых, потому что ситуация везде очень разная. На каждого «инвалида» — к примеру, Бразилию — есть и «атлет» — например, Индия. Поэтому Кристин Лагард не может подобрать емкого определения, которое вобрало бы всё многообразие современного мира. Несмотря на то, что средний рост развивающихся экономик в 2014 году был на 1% ниже, чем в 1995 — 2007 гг, в последние три года четыре из десяти EM показывали более сильный рост, чем в те же 1995 — 2007 гг.

Светлая сторона. В любом случае, прогноз роста мировой экономики в течение следующих пяти лет в версии МВФ остается довольно сильным. Темпы мирового роста, как ожидается, постепенно вырастут с 3,1% в 2015 году до 4% к 2020 году, что значительно выше долгосрочных средних оценок. Это — очень важная особенность прогноза МВФ. Даже если новые темпы роста экономики неутешительны, развивающиеся страны по-прежнему растут быстрее, чем развитые, и обеспечивают большую долю мировой системы. Этот эффект, естественно повышает глобальные темпы роста. Вывод — замедление «передового» мира становится менее важным для глобальных оценок.