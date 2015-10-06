Китай не боится появления Транстихоокеанского партнерства

По мнению доцента экономического факультета Гонконгского университета науки и технологии Ван Юна, Китаю не стоит паниковать из-за создания Транстихоокеанского партнерства, а, наоборот, нужно приложить усилия для установления двусторонних экономических и политических отношений. И ни в коем случае не стоит обделять вниманием эту группу стран.

В понедельник было достигнуто соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства, в рамках которого страны создадут зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди участников проекта уже значатся США, Канада, Мексика, Перу, Чили, Япония, Малайзия, Бруней, Сингапур, Вьетнам, Австралия и Новая Зеландия.

"Китаю не стоит паниковать, нужно прикладывать конкретные усилия для установления двусторонних экономических и политических отношений со всеми членами ТТП, а также развивать отношения с другими странами на других многосторонних платформах международного сотрудничества", — подчеркнул эксперт. Он полагает, что КНР "стратегически необходимо уделить ТТП достаточно пристальное внимание".

По мнению Ван Юна, появление нового партнерства вряд ли серьезно отразится на торговых отношениях Пекина со странами-участницами объединения. "Любая страна превыше всего ставит свои экономические и государственные интересы, поэтому никто не станет по собственной инициативе разрывать торгово-экономические связи с Китаем, — добавил специалист. - Это относится и к США, и к Японии. Все будут поддерживать деловые отношения с КНР, как и прежде".