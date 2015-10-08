В американском сланцевом буме появились трещины, но аналитики пока спокойны

Кажется, американский энергетический бум наконец показал трещины из-за обвала цен на нефть. Согласно докладу EIA, опубликованному во вторник, производство нефти в США снизилось на 120 тыс. баррелей в день в сентябре по сравнению с августом. Это говорит о самом низком ежемесячном результате за последние 12 месяцев. И это четвертый за последние пять месяцев, когда производство в США показывает сокращение.

Это не значит, что пришло время говорить о начале конца сланцевого бума. Добыча нефти в США по-прежнему находится на уровне 9 млн баррелей в день, почти в два раза больше, чем в конце 2008 года. Но этого было достаточно, чтобы отправить цены на нефть вверх почти на 5% во вторник — WTI, например, дошла до $48.53 за баррель, это самый высокий уровень за месяц.

Но спад производства — это очередное свидетельство того, что резкое падение цен на нефть в прошлом году не прошло бесследно. Американские нефтяные компании сильно затормозили после нескольких лет бурного роста производства. И EIA считает, что производство будет падать до середины следующего года в основном из-за "непривлекательной экономической отдачи".

Именно такого результата хотела добиться ОПЕК, в чем уверены американские аналитики. Несмотря на низкие цены, нефтяной картель сохранил агрессивную добычу нефти, чтобы оказать давление и отвоевать долю рынка с дорогой нефтью у американских сланцевых производителей. Американские компании уже сократили более 86 тыс. рабочих мест из-за упавших цен на нефть, по данным Challenger, Gray & Christmas. Кроме того, число работающих нефтяных вышек в стране также упало до самых низких уровней за пять лет.

Снижение производства в США вернуло надежды другим на то, что рынок будет в состоянии поглотить огромный избыток — рано или поздно. "Это очень важно. Если производство продолжит падать по 100 тыс. баррелей в день, то, как мы считаем, баланс между спросом и предложением обнаружится раньше", - говорит Пер Магнус Нисвен, аналитик из Rystad Energy. Аналитики компании считают, что баланс между спросом и предложением нефти может появиться в первой половине 2016 года (прежде говорили, что только в середине 2016 года). По их оценкам, снижение будет происходить на 50-100 тыс. баррелей в день как раз на сланцевых месторождениях в США.

"Это очевидно, что цены на нефть достигли дна", - считает Нисвен.

Однако, другие аналитики упорно считают, что производство американской нефти остается устойчивым — даже несмотря на снижения цен. "Добыча нефти по-прежнему продолжается. И, действительно, слишком преждевременно говорить, что эта система лопается", - сказал Том Клоза, главный аналитик по нефти в Oil Price Information Service. EIA все еще ожидает увидеть добычу нефти в США на уровне 9,25 млн баррелей в день в 2015 году. И это не только показывает рост по сравнению с прошлогодними 8,7 млн, но и свидетельствует о самой большой добыче с 1972 года.

В конце концов, не забывайте, что в стране есть масса пробуренных, но незаконченных сланцевых нефтяных скважин, которые можно снова привести в действие, когда цены поднимутся выше. На какое-то время эта угроза может стать основной сдерживающей силой для роста цен. "$100 за баррель нефти мы вряд ли еще увидим в этом десятилетии", - сказал Клоза.