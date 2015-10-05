Samsung запустит новую волну проверок как после скандала с Volkswagen?

Как сообщает британская The Guardian, компанию Samsung могут обвинить в обмане покупателей и лабораторий. Недавно выяснилось, что в режиме тестирования телевизоры Samsung автоматически снижают яркость подсветки, снижая расход энергии. В реальных условиях, по словам экспертов, этого не происходит.

Европейская лаборатория ComplianTV подозревает, что функция «Motion Lighting» может быть тем самым обманным устройством, которое в определенных условиях снижает потребление энергии телевизором. Сомнения, в частности, возникли после проведения испытаний в лаборатории ComplianTV, по итогам которых выяснилось, что потребление электричества телевизорами Samsung превышает официальные цифры. Исследования проводили в феврале 2015 года, но результаты тогда не публиковали. Отчет обнародовала газета The Guardian, когда некоторые результаты исследования прозвучали на конференции в Лондоне, проведенной Energy Saving Trust.

Кстати, Еврокомиссия уже заинтересовалась сообщениями в европейской печати и обещает провести тщательное расследование — специалисты поищут т.н. «обманные устройства», которые позволяют обмануть системы контроля. Если такие «компоненты» найдутся, их намерены запретить.

Что касается официального комментария Samsung, то компания отвергает обвинения в обмане сертификационных лабораторий. По словам представителя южнокорейской компании, технология Motion Lighting предназначена «для уменьшения яркости экрана в зависимости от контента не только во время испытаний, но и при повседневной эксплуатации». «Motion Lighting активируется не только во время тестовых исследований, но и при домашнем использовании. Это стандартная встроенная функция, которая остается включенной во время просмотра в стандартном режиме», - сказано сообщении компании.

Однако, если факт мошенничества будет доказан Еврокомиссией, компании Samsung грозит серьезный штраф. А вслед за этим начнутся серии проверок других производителей.

Аналогия с громким скандалом Volkswagen явно бросается в глаза, тем более, что прошло совсем немного времени. Агентство США по охране окружающей среды 18 сентября сообщило, что подозревает Volkswagen в занижении показателей вредных выбросов на тестах автомобилей с дизельными двигателями. Компания призналась, что обманывала тестирующие лаборатории, устанавливая специальное программное обеспечение, помогающее занижать выбросы в 40 раз. Автопроизводителю грозит штраф в $18 млрд и отзыв почти полумиллиона автомобилей.

Интересно, что в этом году Еврокомиссия уже сообщала о жалобах на искусственное снижение энергопотребления в телевизорах во время тестирования - от нескольких европейских стран, включая Швецию. Шведская лаборатория Testlab обнаружила в телевизорах технологию, которая заставляет устройства снижать потребление энергии во время тестирования, каким-то образом распознав "тестовый видеоролик".