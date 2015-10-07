Эксперты прогнозируют снижение добычи нефти в США и рост цен в среднесрочной перспективе

Делегаты конференции «Нефть и Деньги», на которой ежегодно собираются высшие должностные лица нефтяной промышленности, заявили, что мировые цены на нефть в настоящее время слишком малы, чтобы поддержать сланцевую добычу нефти в США. «Мы скоро увидим резкое снижение темпов роста производства в США», — заявил бывший глава EOG Resources Марк Папа. Американская добыча, по его словам, перестала расти, а с начала 2016 года начнет снижаться. На состоянии американских бурильщиков негативно скажется отсутствие банковского финансирования новых разработок.

Официальные данные показывают, что по всей стране добыча уже начала снижаться после достижения пика в 9,6 млн баррелей в сутки в апреле. Лишь на некоторых крупных месторождениях (например, в Северной Дакоте) производство до сих пор устойчиво. Государственное управление энергетической информации прогнозирует, что в 2016 году добыча упадет до 8,6 млн баррелей в сутки.

Эти высказывания подвинули вверх нефтяные котировки. Brent прибавила к настоящему моменту 1,11%, WTI — 2,3%. Спред между двумя марками сокращается: неудивительно, что WTI, добываемая в США, растет более серьезными темпами, ведь под угрозой производство именно здесь.

Исполнительный директор Royal Dutch Shell Plc Бен ван Берден рассказал, что американские производители нефти будут бороться за сохранение производства и в данный момент находятся в поисках источников финансирования. По его словам, в среднесрочной перспективе низкие уровни мирового производства могут привести к всплеску цен на нефть.

Если цены останутся низкими в течение длительного времени, и производство нефти за пределами ОПЕК снизится из-за сокращения капитальных расходов, в системе, вероятно, не останется существенных резервных мощностей. «Это может привести к резкому росту цен и началу нового цикла сильного роста сланцевого производства, а значит, и к последующей высокой волатильности», — сказал ван Берден.

Адам Симински, администратор информационного энергететического управления США, сказал журналистам в кулуарах конференции, что США отреагировали на снижение цен повышением производства, как и все. Но этот процесс, по его словам, не может длиться вечно. «Теперь мы видим предел — по крайней мере, в ближайшей перспективе. Воздействие на производство начинает оказываться. По нашим данным, снижение добычи продолжится как минимум до следующего лета».

Генсек ОПЕК Абдалла Аль-Бадри рассказывал о том, что рост поставок вне ОПЕК в 2016 году может быть нулевым или даже отрицательным из-за снижения инвестиций в отрасль.

Однако некоторые эксперты предупреждают, что если цена на американскую нефть вернется к $75 за баррель, то производство нефти в США возобновится, увеличившись примерно на 500 000 баррелей в сутки. Поэтому они видят США в роли двигателя долгосрочного роста.



