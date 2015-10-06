Прогноз: Рынок США упадет на 10%, поэтому лучше держать всё в наличных

«Кэш ничего не дает, но и ничего не теряет», - считает Билл Гросс, американский финансист, который в начале года говорил о падении ряда активов по итогам 2015 года. Сейчас он утверждает, что американский фондовый рынок просядет еще на 10%, поэтому советует инвесторам «пересидеть» волатильность в кэше.

Реакция рынка на слабые отчеты по рабочим местам в США на прошлой неделе показывает, что рынки, особенно рынки акций, высокодоходных облигаций и некоторые долговые рынки, торгуются сейчас как в казино. Так говорит Гросс, ранее сделав пророческие сигналы о динамике немецких гособлигаций и китайского рынка акций. Он уверен, что американские акции упадут еще на 10%, потому что экономические условия не смогут поддержать ралли, как было в 2013 году, когда корпоративные прибыли компаний поднимались. Сегодня прибыль почти не растет, а низкие цены на сырье и товары больно бьют по энергетическим компаниям.

"Более негативные значения ждут нас впереди, если вы определите медвежий рынок коррекцией на 20%, и в какой-то момент — от шести до двенадцати месяцев - мы увидим классическое определение медвежьего рынка, а это означает еще 10% вниз", сказал Гросс. Так же, как Нью-Йорк был безопасной гаванью во время урагана Хоакин, кэш является лучшим выбором, пока инвесторы не получат более понятные сигналы о том, что Федеральная резервная система собирается делать и как себя будет вести экономика. "А пока инвесторам нужно плеснуть холодной воды в лицо, чтобы немного остыть и успокоиться", - говорит финансист.

Шансы на то, что ФРС начнет серьезные изменения в этом месяце, упали на 10% - сейчас возможность подъема ставок в октябре оценивается максимум в 6%. Ожидания упали после того, как американские отчеты показали, что темпы найма в сентябре замедлились, а рост заработной платы зашел в тупик.

Билл Гросс рекомендовал заключать короткие сделки по китайскому фондовому индексу Shenzhen Composite в июне, прямо перед его обвалом, хотя сам не проводил соответствующих операций. С 2014 года Гросс управляет фондом облигаций Janus Global Unconstrained Bond с активами на $1,4 млрд.