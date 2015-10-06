Юань приближается к пьедесталу

Недавние скачки на китайских рынках помогли юаню сделать еще один шаг к глобальному присутствию. В августе китайская валюта впервые опередила иену в борьбе за четвертое место в рейтинге наиболее часто используемых валют в трансграничных расчетах. Это данные Swift, крупнейшего международного провайдера платежей.

«Cущественный» прирост активности юаня в последнюю неделю августа был вызван высокой рыночной волатильностью, которая, в свою очередь, стала итогом озабоченности о китайской экономике и девальвации юаня Пекином, говорится в докладе Swift.

Однако китайская валюта все равно набирает обороты. Не так давно, всего лишь в августе 2012 года, юань занимал 12-ю строчку в рейтинге Swift.

Астрид Торсен, руководитель отдела бизнес-аналитики в Swift, комментирует, что «летающие» китайские рынки стимулировали расширение использования китайской валюты.

Внезапная девальвация юаня после десяти лет усиленного искусственного укрепления рассматривается аналитиками как признак растущего беспокойства китайских властей насчет состояния экономики страны.

Ежемесячный объем зарубежных биржевых сделок в юане дошел до 1 млн в августе, поднявшись на 50% в годовом выражении и на 20% - в ежемесячном («скорее всего, из-за девальвации», как говорится в отчете Swift”).

Китайские чиновники в последнее время активно пытаются усилить роль юаня на мировой арене, и Пекин стимулирует МВФ включить юань в список официальных резервных валют наряду с долларом, евро, фунтом и иеной.

Более 1000 банков в 100 странах теперь могут использовать юань для торговых расчетов с Китаем и Гонконгом. Это примерно на 20% больше, чем два года назад. И хотя около 70% юаневых платежей обрабатываются через Гонконг, недавно в разных городах по всему миру появилось более десятка клиринговых центров. В их числе — Куала-Лумпур, Сидней, Бангкок и другие.

Китай согласился обменяться соглашениями с десятками центробанков, включая Банк Англии и ЕЦБ.

Некоторые банки и финансовые центры соперничают между собой в том, чтобы стать центром юаневой торговли. Трейдинг в юане практически отсутствовал пять лет назад, но сегодня китайская валюта занимает свое место среди наиболее торгуемых валют на глобальном уровне. Учитывая возросшую роль Китая как регионального и глобального делового центра — экономического и коммерческого — он стал критичным фактором для биржевых и инвестиционных трейдеров по всему миру.