Новые беды развивающихся рынков

Долларовые долги компаний будут страдать вслед за падением сырьевых рынков и валют.

Один из последних оплотов развивающихся рынков демонстрирует признаки разрушения. Корпорации на развивающихся рынках выпустили валютных облигаций на триллионы долларов. Это происходило во время сырьевого бума последнего десятилетия: заемщики пользовались низкими процентными ставками в развитых странах мира после финансового кризиса 2008 года. Сейчас многие инвесторы опасаются за то, что удешевление сырья приведет к росту количества неплатежей, который, в свою очередь, может углубить экономический спад на многих развивающихся рынках.

Еще несколько месяцев назад корпоративные облигации EM рассматривались как своеобразные «убежища» на фоне снижения акций и валют во многих развивающихся странах. Причина — в том, что облигации, как правило, выдаются в долларах США и выпускаются компаниями с надежным потенциалом роста и кредитным профилем.

Но резкое обесценивание валют развивающихся стран и снижение цен на сырьевые товары в последние недели вызвали массовое бегство инвесторов из развивающихся рынков и усилили их страхи по поводу платежеспособности компаний по долларовым долгам. Особенно эти страхи усиливаются на фоне перспективы подъема ставки ФРС.

Индекс корпоративных облигаций JP Morgan, который отслеживает долговые обязательства иностранных валют, выпускаемые компаниями в 50 странах с формирующимися экономиками, в первом полугодии вырос на 4%, но в последние месяцы практически потерял все свои достижения и на настоящий момент с начала года находится в плюсе всего на 1%.

На прошлой неделе МВФ заявил, что корпоративный долг нефинансовых компаний на EM подскочил более чем в четыре раза за минувшие 10 лет. В конце 2014 года он составлял 18 трлн долларов.

«Как только развитые экономики приступят к нормализации своей денежно-кредитной политики, развивающиеся рынки должны будут подготовиться к росту банкротств корпораций», — говорится в заявлении МВФ.

По данным МВФ, доля корпоративного долга на EM в пропорции к ВВП увеличилась на 26 процентных пунктов за 10 лет до конца 2014 года, до 74%. Крупнейшие задолженности наблюдаются в Китае, Турции, Чили, Бразилии, Индии и Перу.

Ухудшается кредитное качество эмитентов корпоративных облигаций на развивающихся рынках. «Если у вас много заемного капитала, то в условиях обвала вашей валюты и снижения цены на товары вам просто негде спрятаться от кризиса», — говорит Шамайла Хан, портфельный менеджер в Alliance Bernstein.Госпожа Хан говорит, что особенно беспокоят ее такие рынки, как, например, Украина, где потенциал политической нестабильности может привести к изъятию вкладов и развеивании по ветру инвестиций. Вместо этого она вкладывается в облигации компаний, производящих говядину, в целлюлозно-бумажные предприятия в Латинской Америке с сильным балансом: экспорт этих компаний будет более конкурентоспособным, в силу обвала национальной валюты.

Ружеро де Росси, управляющий по EM в Federated Investors, говорит, что корпоративные облигации — слабое звено среди всех видов облигационных инструментов на развивающихся рынках. Снижение валют и удешевление сырья «ушли далеко за рамки», и не многие компании, по его мнению, будут готовы к такому ходу.После окончания I квартала этого года он начал уменьшать свой пул корпоративных облигаций, утверждая, что некоторые эмитенты не смогут обслуживать свои долги. Среди облигаций, проданных де Росси, - акции Pacifix Rubiales Energy Corp (колумбийского нефтедобытчика) или, к примеру, Metalsa SA (мексиканский поставщик металла для автопрома).

Главные проблемы сосредоточены на нескольких рынках, в первую очередь, - в Бразилии. По словам инвесторов, за последние два месяца спред между доходностью бразильских корпоративных облигаций и казначейских облигаций США увеличился с пяти до девяти процентных пунктов, а иностранные инвесторы уводят капиталы из Бразилии на фоне признаков ухудшения политических и экономических условий, а также благодаря скандалу с государственной нефтяной компанией Petroleo Breaileiro SA.