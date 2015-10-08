Большой проблемой для американских акций снова может стать Китай

Китай вновь показался как массивная темная туча на горизонте фондового рынка США, прямо перед началом худшего за шесть лет (как ожидается) сезона корпоративной отчетности, который стартует уже сегодня. Эта история о том, как настроения китайских потребителей и бизнесменов рушат американские компании — в прямом и переносном смыслах. Yum Brands и Nu Skin, к примеру, были одурманены дешевой выгодой в Китае, но столкнулись с очень серьезными помехами буквально пару месяцев назад.

Страхи того, что замедление второй по величине экономики в мире больно скажется на американских компаниях, отнюдь не новы. Падение более чем на 40% фондового индекса Shanghai Composite этим летом помогли разжечь распродажи на Уолл-стрит в конце августа, когда индекс S&P 500 вошел на территорию коррекции - впервые примерно за три года. Эти опасения немного стихли после того, как китайский рынок стабилизировался в прошлом месяце, а также после некоторых оптимистичных комментариев американских компаний о том, что самочувствие бизнеса в Китае улучшилось. Индекс S&P 500 подскочил более чем на 5% за неделю, поскольку инвесторы определяются перед неофициальным стартом сезона отчетности — первые отчеты компаний выйдут после закрытия торгов в четверг.

Компания Nike Inc. помогла зажечь некоторый оптимизм, когда сообщила о 30%-ном скачке продаж в Китае за прошлый квартал.

Но ужасные прогнозы по Китаю пришли от Yum Brands Inc. и Nu Skin Enterprises Inc. на днях, которые могут обратить вспять все позитивные настроения инвесторов. Акции компаний обвалились в среду на 18,83% и 25,66% соответственно. Акций Yum Brands упали во второй половине дня после того, как оператор ресторанов фаст-фуда сообщил о прибыли и продажах в третьем квартале, которые оказались намного хуже ожиданий, потому что "неожиданный встречный ветер" привел к неутешительным результатам в Китае. Выручка от продаж в этой стране составляет 52% от общих доходов, по данным FactSet. Это было большим сюрпризом для инвесторов, потому что совсем недавно — в августе - главный исполнительный директор компании Грег Крид говорил, что "такие же распродажи магазинов существенно снизили позитив" в Китае.

Некоторые из проблем китайской Yum могли рассматриваться как особенность компании, так как она пытается решить прошлые проблемы безопасности пищевых продуктов, которые всплыли почти три года назад. Но руководители внезапно начали винить во всех бедах смягчение в экономике Китая и валютные напряжения, усиливающие конкуренцию. Между тем, акции Nu Skin обвалились после того, как косметическая компания понизила прогноз выручки за третий квартал из-за разочаровывающих продаж в Китае в августе и сентябре, объясняя это «экономическими условиями» в стране. Всего два месяца назад в Nu Skin говорили, что их особенно порадовал прогресс в Китае, где компания генерировала здоровый рост продаж и доходов. На Китай приходится примерно 26% от общего дохода Nu Skin, по данным FactSet.

Заметьте, что неприятности Nu Skin и Yum были замечены в конце третьего квартала — в сентябре, в то время как компания Nike отчитывалась за квартал, закончившийся в августе.

Если данные по прибыли в Китае для американских компаний на самом деле окажутся такими плохими, то итоги третьего квартала для S&P 500 могут в конечном итоге быть куда хуже, чем ожидается. В среду, например, совокупные доходы на акцию снизились примерно на 5,4%, и это худший квартальный показатель с 2009 года.

Среди крупных компаний, которые собираются отчитаться на следующей неделе, значится корпорация Intel, которая получает большую часть дохода из Китая, только 20% из Сингапура и 17,6% из США. Отчет опубликуют 13 октября. Кроме того, подведут итоги в следующий вторник Johnson & Johnson (7% прибыли из Китая), JP Morgan Chase & Co. (2,7% выручки).

Ключевой удар по прибыли от проблем в Китае может всплыть в следующую среду, когда Nike проводит день инвесторов. Любой намек о том, что рост прибылей иностранных компаний в Китае замедлился с конца августа, будет плохим предзнаменованием для общих корпоративных отчетов по доходам, и, в свою очередь, сильно отразится на фондовом рынке.

