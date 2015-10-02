Дайджест 28.09 - 2.10: Главное, от укрепления рубля до закона о банкротстве физлиц в РФ

1
953
Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Продолжит ли рубль свой подъем? Мнения экспертов.
- MQL5 Blogs: Прогнозы: Продолжит ли рубль свой рост?
- РБК: Рубль вверх: как война в Сирии повлияет на экономику России
- Investing.com: Бомбардировка Сирии способна укрепить рубль?…
- Коммерсант: Рост нефти и реакция Запада на действия России в Сирии поддержали рубль
- РБК: Не повод для паники: стоит ли покупать доллары из-за операции в Сирии
- РБК: Бизнесмены о кризисе: «Девальвация — это достаточно позитивный момент»
Закон о банкротстве физлиц в РФ:
- РБК: У россиян появилась возможность объявлять себя банкротами
- РБК: Минэкономразвития допустило сотни тысяч заявок о банкротстве от россиян
- Ведомости: Под закон о банкротстве физлиц подпадают 400 000–500 000 россиян – ЦБ
- ТАСС: Закон о банкротстве физлиц: первые громкие иски и рекорды
- Аргументы и Факты: Спасение или новая кабала? Чем опасен закон о банкротстве физических лиц
- Интерфакс: Председатель ВС РФ призвал "не нагнетать атмосферу" из-за закона о банкротстве физлиц
- MQL5 Blogs: Закон о банкротстве физлиц в РФ станет проблемой для заемщиков?
- РБК: Черная метка: что на самом деле ждет добровольных банкротов
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- РБК: Кудрин спрогнозировал рекордное снижение доли России в мировом ВВП
- РБК: Минфин приготовился к падению ВВП на 3,9%
- Коммерсант: Черный день еще не завтра. Правительству предлагают восстановить резерв бюджетных расходов на 2016 год
- Ведомости: Для бюджета-2016 нашли еще 40 млрд рублей
- РБК: Банк HSBC предрек России самую длинную за 20 лет рецессию
- Deutsche Welle: Всемирный банк: Рост ВВП России начнется в 2017 году
- Forbes: Критическая масса: приведет ли падение экономики к системному кризису
- РБК: Инвесторы признали нейтрально-негативными итоги встречи Путина и Обамы
- РБК: Таможня объяснила «недоимку в $40 млрд»
- Forbes: Почему Россия не справляется с диверсификацией экспорта
- Новая Газета: Чем меньше молока, тем больше сыра
- Новая Газета: Мы стали менее лучше занимать
- РБК: Четыре моногорода выбрали для создания территорий опережающего развития
- ТАСС: Греф: в нынешних законодательных условиях развивать малый бизнес невозможно
- MQL5 Blogs: Наличные деньги работают лучше, чем акции и облигации в 2015 году?
- MQL5 Blogs: Иностранный капитал утекает с развивающихся рынков
Банки:
- Reuters: ЦБР даст банкам поблажку по капиталу, сгладив ужесточение требований к рискам
- Коммерсант: ЦБ нашел место для рисков. Страховщикам облегчат ношу за их счет
- Коммерсант: ЦБ пересдаст "Базель". Банковское регулирование ужесточат и смягчат одновременно
- РБК: ВТБ24 первым из российских банков начнет банкротить должников
- РБК: «Русский стандарт» столкнулся с сопротивлением кредиторов
- Коммерсант: В Связной банк пришло АСВ. Проверка агентства оценит целесообразность санации
- РБК: Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
- РБК: McKinsey предсказала проигрыш банков в борьбе с цифровыми конкурентами
Новости валютного и фондового рынков:
- MQL5 Blogs: Российские форекс-дилеры столкнулись с противоречиями в новых законах
- Investing.com: Рубль подешевел в начале торгов перед трудовой статистикой США
- MQL5 Blogs: Евро/Доллар (EUR/USD) - краткосрочные тенденции и торговые идеи: в ожидании пробоя уровней
- MQL5 Blogs: Всемирный банк: пара USD/RUB упадет до отметки 58,2
- Xinhua: Китай впервые предоставил МВФ информацию о своих официальных валютных резервах
- Investing.com: Payrolls положат начало новому тренду евро, рубля и нефти
- Коммерсант: Рынок IPO сжался перед Китаем. Рост волатильности отразился на первичных размещениях акций
- ТАСС: Эксперты: снижение ставок Народным банком Китая увеличит ликвидность рынка на $90 млрд
- Euronews: 3 квартал стал худшим для бирж за 4 года
Новости сырьевого рынка:
- MQL5 Blogs: Цены на сырьевые товары: всё плохо, и возможно, будет еще хуже
- MQL5 Blogs: Китай нарастил запасы золота на 16 тонн. Цены на драгметалл продолжают падать
- MQL5 Blogs: Швейцария присоединилась к расследованию крупнейшего золотого скандала
- РБК: Всемирный банк понизил прогноз цен на нефть
- РБК: Антон Силуанов — РБК: «Дешевая нефть — горькое лекарство, но оно лечит»
- РБК: Силуанов и Греф поспорили о «сливках и шерсти» нефтяных компаний
- MQL5 Blogs: Кто первым снизит добычу нефти: Америка, Россия, Мексика или ОПЕК?
- MQL5 Blogs: Экспорт нефти из Ирана в Азию увеличился почти на 10%
- BBC Russian: Зачем США прячут 700 млн баррелей нефти под землей
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- MQL5 Blogs: Третий квартал был ужасным. Но среди компаний есть и победители
- Reuters: Аэрофлот отказался от покупки Трансаэро
- MQL5 Blogs: Всё решено: «Трансаэро» - банкрот. Покупаем акции "Аэрофлота"!
- РБК: Экс-владелица «Трансаэро» предложила альтернативу банкротству компании
- Reuters: Альфа-банк хочет подать в суд на банкротство Трансаэро
- ТАСС: ВТБ намерен подать иск о банкротстве "Трансаэро"
- Forbes: Отнять и распилить: менеджеров «Россетей» обвинили в попытке уничтожить завод «Ростеха»
- Коммерсант: В Россию выходят новые розничные сети. Международные ритейлеры продолжают открывать свои магазины
- Forbes: В тылу санкционной войны: как иностранные компании выживают в России
- MQL5 Blogs: Компания Apple поставила новый рекорд по продажам айфонов
- Euronews: Samsung пошел по стопам Volkswagen?
- BBC Russian: Google и Microsoft прекратили судебную тяжбу по патентам
- Коммерсант: Японских таксистов заменят роботы. А Toyota научила машины общаться друг с другом
- Euronews: Первые Tesla Model X, наконец, переданы владельцам
- MQL5 Blogs: Забудьте о Glencore. Вот кто подвергается реальному риску среди сырьевых трейдеров
- MQL5 Blogs: 3 причины ухода Shell из Арктики
- РБК: В плане приватизации на 2016 год осталась одна крупная компания
- РБК: Миллиардер по любви: как Ральф Лорен заработал $6,4 млрд
Главное в мире:
- MQL5 Blogs: Вашингтон совсем запутал инвесторов — политики не хотят открытости
- MQL5 Blogs: Сентябрьские payrolls: 5 фокусных точек
- Xinhua: Специальный репортаж: китайская экономика и США -- игра с нулевой суммой или взаимовыгодное сотрудничество?
- Xinhua: Комментарий: Обещания Китая в ООН как символ растущего глобального влияния
- Deutsche Welle: Глава МИД ФРГ: Россия не должна действовать в Сирии единолично
- Deutsche Welle: Комментарий: Сирийская рулетка Владимира Путина
- Коммерсант: Враг должен быть обозначен. "Ъ" изучил реакцию российских мусульман на участие РФ в сирийском конфликте
- Euronews: В Швеции переходят на 6-часовой рабочий день
- BBC Russian: Где можно хорошо прожить, тратя меньше $1000 в месяц?