Дайджест 28.09 - 2.10: Главное, от укрепления рубля до закона о банкротстве физлиц в РФ
Аналитика и прогнозы

Дайджест 28.09 - 2.10: Главное, от укрепления рубля до закона о банкротстве физлиц в РФ

2 октября 2015, 11:45
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Продолжит ли рубль свой подъем? Мнения экспертов.

Закон о банкротстве физлиц в РФ:

Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть

Банки:

Новости валютного и фондового рынков:

Новости сырьевого рынка:

Новости компаний: события, стартапы, истории успеха

Главное в мире:

#рубль, еженедельный дайджест, Сирия