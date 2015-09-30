Китай нарастил запасы золота на 16 тонн. Цены на драгметалл продолжают падать

В прошлом месяце, судя по опубликованным данным Народного банка Китая, объемы запасов золота в составе международных резервов в стране выросли на 520 тыс. унций (больше 16 тонн).

Месяцем ранее запасы золота в Китае составляли 53,93 млн унций (1,677 тыс. тонн), в августе - 54,45 млн унций (1,694 тыс. тонн). Примерно на 1% вырос объем запасов в месячном выражении.

Кстати, только в июле этого года - впервые за шесть лет - Народный банк Китая опубликовал официальную статистику по запасам золота в международных резервах страны. Прежде показатель считался неизменным, с 2009 года отчеты стабильно показывали только 33,89 млн унций (1,054 тыс. тонн). Фактически за 6 лет Китай купил 19,43 млн унций (604 тонны) золота и увеличил тем самым запасы на 57%.

Эксперты говорят, что последний отчет несколько разочаровывает — неофициальные данные прежде давали основания предполагать, что речь будет идти о 4-5 тыс. тонн.

Сегодня цены на золото продолжают падать — к 13:46 мск фьючерсы на золото с поставкой в декабре торговались на уровне $1122,4 за тройскую унцию (-0,38%).

