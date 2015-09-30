Наличные деньги работают лучше, чем акции и облигации в 2015 году?

Самые умные инвесторы в этом году держали свои деньги в «кэше». Впервые с 1990 года наличные деньги показали себя лучше, чем акции и даже большинство облигационных фондов, если верить экономистам из Bank of American Merrill Lynch. "Наличка — этакий царь на современном рынке", - заявили аналитики банка в недавнем отчете.

Не совершайте ошибку - никто не разбогатеет, вложив свои деньги в банк или фонды денежного рынка, от них будет столько же пользы, как от самой мелкой монеты. Доходность фондов денежного рынка в этом году в США, например, составила скудные 0,01%, по данным Morningstar. Доходность стала такой слабой после того, так как Федеральная резервная система снизила процентные ставки почти до нуля — и это продолжается уже в течение семи лет. Если вы присматриваетесь к товарам или активам поблизости, вы можете получить более высокую доходность, хотя и этого будет недостаточно, чтобы праздновать.

Наличные тоже, конечно, не супер какие доходы принесут — но просто все остальные делают это гораздо хуже. Индекс Dow Jones упал более чем на 10% в этом году. В целом типичный американский фонд акций потерял 5% в 2015 году, подсчитали в Morningstar. Один из самых популярных фондов в мире - "SPY" который следит за S&P 500, упал больше чем на 8% за год.

Облигации чувствуют себя чуть лучше - средняя доходность налогооблагаемых фондов облигаций упала почти на 1%. Популярные фонды облигаций, такие как Fidelity's Total Bond Fund и Pimco's Income Fund потеряли почти по 2%. Яркое пятно раньше принадлежало муниципальным облигациям. Несмотря на заголовки о недавнем дефолте Пуэрто-Рико, их облигации имели твердую ставку, возвращая доходность в 1% в этом году. Они не подлежат налогообложению, что позволяет сэкономить на некоторых взносах.

Инвесторы обратили внимание на то, что происходит. Поскольку фондовый рынок резко упал в конце августа, люди перенесли больше своих денег в фонды денежного рынка, по статистике Bank of America.

Рик Фиано — один из инвесторов, кто изменил свои вложения. "Рынок находится на верхушке, - рассказывает он. В конце 2014 года я начал ликвидацию своих позиций, поэтому у меня теперь есть разумное количество наличных денег". Конечно, это не тот тип инвестиционной долгосрочной стратегии, которую он хотел бы иметь, но сейчас он уверен, что разумнее иметь больше в наличке и меньше - в акциях. Инвестор ждет лучшего момента, чтобы вернуться, - возможно, когда рынок упадет на 20%, в зону «медвежьего рынка». На данный момент рынок снизился только на 10% от своего пика.

Если ФРС поднимет ставки в конце года, это может поднять доходность банковских вкладов и денежных фондов. Но эксперты предостерегают, что следует грамотно ловить момент, когда надо выйти с рынка и когда вернуться обратно, в противном случае вы рискуете потерять прибыль. "На данный момент мы не предлагаем никаких тактических ходов, - говорит Шарон Старк, стратег по фиксированным доходам в D.A. Davidson & Co. - В течение ближайших пяти лет мы ожидаем, что акции станут чувствовать себя намного лучше". А некоторые стратеги даже говорят, что рынок акций закончит этот год сдержанно, но позитивно.