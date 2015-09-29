3 причины ухода Shell из Арктики

Сегодняшнее категоричное заявление Royal Dutch Shell о том, что компания прекращает все проекты по бурению арктического шельфа, удивило многих по нескольким причинам. Почему же компания прекращает работу там, где, по ее недавним выкладкам, есть 15 млрд баррелей нефти? Что же произошло?

Геологические ошибки

Shell потратила 7 млрд долларов за последние несколько лет, и в итоге в своем заявлении говорит: «найдены признаки наличия нефти и газа, но недостаточные, чтобы гарантировать целесообразность дальнейших исследований». Это резко контрастирует с заявлениями чиновников Shell, к примеру, от середины августа, в которых рассказывается: на основе 3D и 4D сейсмического анализа образцов керна, геологи «очень уверенно» говорили, что здесь можно найти обильные месторождения нефти.

Ожидания геологов и были главной причиной того, почему же Shell тратила такие средства на проект с такими высокими операционными рисками, вдобавок подвергаясь широкому остракизму за нарушение экологического равновесия в среде. Компания гордится своей научно-технической базой, и сегодняшние события — это сильный удар по ней. Shell будет вынуждена потратить еще больше денег, чтобы свернуть свою арктическую операцию, которая висит на балансе компании астрономической суммой в 3 млрд долларов.

Усиление беспокойства о нефтяных котировках.

В конце июля, когда Энн Пикард, топ-менеджер арктического проекта Shell, объясняла экономическую часть бурения в Чукотском море, она с готовностью признала, что это мероприятие будет абсолютно бесполезным, если цены на нефть останутся ниже $50. Конкурентоспособность этой нефти будет при $70 за баррель, по ее словам, а при $110 Shell выходила бы из этого проекта абсолютным победителем. Надо отметить, что Пикард говорила о примерно 15-летней перспективе цен.

В последние недели уверенности в росте цен поубавилось. В противном случае Shell вряд ли отказалась бы от всего своего проекта в Чукотском море, где она продолжает содержать 275 арендуемых участков. Компания потеряла уверенность в том, что может получить прибыль от этого в обозримом будущем. Низкие цены на нефть потребовали сокращения расходов. Закрытие арктического проекта поможет Shell урезать их, особенно в следующем году.

Нормативные ограничения

Администрация Обамы выдержала массу протестов экологов по поводу решения разрешить Shell бурение в Арктике. Бывший вице-президент страны, Альберт Гор, например, называет позицию Белого Дома «безумной». Но и тех частичных ограничений, которые все-таки были наложены на компанию, в конце концов хватило, чтобы помочь Shell вынуть сверло из сердца Арктики и перенаправить его южнее.