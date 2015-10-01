Закон о банкротстве физлиц в РФ станет проблемой для заемщиков?

Пожалуй, один из самых ожидаемых в России законов — закон о банкротстве физических лиц, который с 1 октября вступил в силу, тут же стал одним из самых проблемных. Некоторые эксперты уверены, что не все потенциальные банкроты решатся на процедуру — слишком хлопотной может оказаться подготовка, а затраты на нее будут очень большими.



По разным оценкам, под условия нового механизма банкротства подходят от 200 до 600 тыс. человек, плюс еще 6,5 млн заемщиков, которые не платят по кредитам более 90 дней, тоже смогут воспользоваться законом, чтобы облегчить свое финансовое положение. Кредиторы смогут и сами запустить процедуру банкротства, если долг гражданина превышает 500 тыс. рублей. К слову, российские СМИ сообщают, что арбитражные суды уже начали принимать первые иски и заявления как от заемщиков, так и от кредиторов.

Однако, есть ряд причин, по которым этим законом смогут воспользоваться далеко не все желающие. И одна из них — объем затрат, потому что для некоторых должников сама процедура банкротства может обойтись дороже, чем выплата долга, предупреждают эксперты. Минимум на процедуру нужно будет потратить 30–40 тыс. руб., максимум — от 100 до 200 тыс. Эти деньги нужны будут на вознаграждение управляющему, который будет вести дело: 2% от реализации имущества должника плюс фиксированная часть - по закону, минимум 10 тыс. руб. за каждую процедуру (реструктуризация долга, реализация имущества), плюс госпошлина (6 тыс. руб.), обязательная публикация сообщений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, почтовые расходы и т.д. Пока процедура банкротства не завершится, вся сумма хранится на депозите арбитражного суда. И действительно, если должнику за процедуру нужно будет отдать 100–200 тыс. руб., то спроса точно не будет.

Еще одна сложность может возникнуть с совместным долгом супругов — в законе не предусмотрена подача совместного заявления супругов, даже если они имеют разные долги, но общее имущество — им, скорее всего, придется проходить процедуру банкротства по отдельности, и, соответственно, тратить в два раза больше денег.