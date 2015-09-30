Всемирный банк: пара USD/RUB упадет до отметки 58,2

Специалисты из Всемирного банка обновили свой прогноз по курсам валют. Согласно ему, среднегодовой курс доллара в 2015 году составит 62,3 руб., но через два года рубль укрепится к мировым валютам и доллар упадет до 58,2 руб. Вместе с этим снизится отток капитала из России - до $67 млрд, об этом сказано в докладе об экономике РФ "Сложности адаптации и трансформации экономики".

Аналитики банка считают, что российский центробанк успешно отпустил рубль в «свободное плавание» в конце 2014 года, хотя и возобновил небольшие валютные интервенции, чтобы пополнить золотовалютные резервы.

В общем в стране ситуация уже скоро должна начать восстанавливаться. Относительная стабилизация в третьем квартале может означать, что российская экономика достигла дна, и впереди экономику ждет постепенный выход из рецессии. Затормозить процесс могут только резкие колебания мировых валют, потому что к этому очень чувствительна российская нацвалюта.

Что касается ВВП России, то здесь специалисты Всемирного банка тоже пересмотрели свои прогнозы — теперь они ждут снижение показателя по итогам года на 3,8%, хотя раньше говорили про 2,7%. В 2016 году падение ВВП может составить 0,6%, и только в 2017 году вернется рост - на 1,5%. В предыдущем прогноз Всемирный банк ожидал выхода российской экономики из минусовой зоны уже в 2016 году.

Сегодня рубль немного укрепляется: к 15:45 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 65,38 (-0,44%), EUR/RUB — на уровне 73,22 (-1,75%).