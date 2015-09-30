Экспорт нефти из Ирана в Азию увеличился почти на 10%

По итогам августа экспорт нефти в Азию из Ирана вырос на 9,9% в годовом выражении, причем рост поставок начался почти сразу после соглашения по ядерной программе. Похоже, предложение на рынке нефти серьезно вырастет уже к следующем году. Самые крупные покупатели нефти из Ирана в Азии - это Китай, Япония, Индия и Южная Корея. В предыдущем месяце суммарный спрос составил примерно 1 млн баррелей. Да и вообще с начала года азиатские страны покупали у Ирана в среднем 1,1 млн баррелей в день — это на 6,1% больше, чем в 2014 году. И только Япония уменьшила закупки иранской нефти на 11%.

Есть мнение, что в сентябре поставки иранской нефти упали на 16% по сравнению с августом, судя по данным о загрузке нефтяных танкеров.

В среду к 12:22 мск ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $48,31 за баррель (+0,17%), а WTI — на уровне $45,15 (-0,18%).