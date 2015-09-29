Российские форекс-дилеры столкнулись с противоречиями в новых законах

Сегодня некоторые СМИ напугали своих читателей, написав о том, что рынок форекс мог быть «заморожен» на целых три месяца. Несколько участников рынка рассказали, что форекс-дилеры довольно поздно обнаружили правовую коллизию, из-за которой их работа могла остановиться как минимум до конца года.

1 октября в РФ вступает в силу закон о рынке форекс, согласно которому компания вправе осуществлять свою деятельность только если вступит в саморегулируемую организацию форекс-дилеров. А вот закон об этих самых саморегулируемых организациях (СРО) вступает в силу только 1 января 2016 года — по нему такая организация должна объединить не менее 26% от общего числа форекс-дилеров. Такой аккредитации сейчас нет даже у крупной саморегулируемой организации «Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий» (29 участников) - она не может получить ее раньше установленного законом срока. Прежде ЦРФИН был зарегистрирован как СРО в июне 2011 года по закону «О саморегулируемых организациях».

«Нестыковка в том, что ЦРФИН сейчас не имеет аккредитации ЦБ как СРО на финрынке в отличие от той же НАУФОР, - рассказывает топ-менеджер одного из форекс-дилеров. - Получается замкнутый круг: мы не можем вступить в СРО и нормально работать, потому что СРО еще, по сути, не создана из-за разницы в сроках у двух разных законов».

Однако, в центробанке вроде бы разрешили эту проблему — регулятор сообщил, что уже действующие форекс-дилеры могут осуществлять деятельность без лицензии форекс-дилера до 1 января 2016 года. Кроме того, первоначальная версия законопроекта была поправлена — теперь там нет нормы об обязательном участии в профильной СРО (изменения внесли 13 июля).

На данный момент многие из форекс-дилеров уже готовятся к получению лицензий от центробанка.



