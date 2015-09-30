Забудьте о Glencore. Вот кто подвергается реальному риску среди сырьевых трейдеров

Для многих обвал акций сырьевого трейдера Glencore в понедельник стал неожиданным — в течение сессии котировки падали на 25 и даже на 31%. Аналитики тут же начали говорить о том, что такой обвал — свидетельство слабости всей горнодобывающей отрасли. Теперь они уже рассуждают об ужасающем положении всего сырьевого сектора. Авторы блога Zero Hedge вчера опубликовали статью о том, какие компании чувствуют себя еще хуже, чем Glencore.

Так вот, оказывается, блогеры еще в июле, задолго до того, как кто-нибудь обращал внимание на Glencore (или на крупнейшего азиатского сырьевого трейдера Noble Group, который тоже испытал крупное падение — и это тоже случилось в одночасье: акции вчера потеряли более 10%, упав до минимумов 2008 года), за которым сейчас каждый следит, заметили, что назревает какая-то катастрофа. Авторы тогда задали риторический вопрос в своем твиттере: «Кто будет первым: Trafigura, Mercuria или Glencore?».

Судя по тому, что произошло меньше чем через два месяца, кажется, у нас есть ответ — сейчас это Glencore, которая в настоящее время падает и которая, как сообщил недавно Блумберг, собирается встретиться на днях со своими инвесторами (якобы, чтобы развеять страхи о своем неминуемом банкротстве).

Но что-то все равно идет не так. Во-первых, беглый взгляд на облигации Trafigura дает понять, что заразу от падения акций трейдера Glencore, которого "никто не мог предсказать" два месяца назад, подхватил теперь еще один ее соперник. И даже несмотря на то, что капитал Trafigura является частным, у нее есть и публично торгуемые облигации. И они просто падают в пучину. С уровней 95 евро в понедельник цены упали до 83,6 в среду утром, а доходности по этим облигациям взлетели до уровней компаний с «мусорным» рейтингом.

Но кто такая Trafigura? Всего лишь третий в мире по величине частный сырьевой трейдер после Vitol и Glencore. Из описания на сайте: «Компания Trafigura является одним из ведущих независимых центров торговли сырьем с хорошей логистикой. Мы находимся в самом сердце мировой экономики. Каждый день по всему миру мы совершаем сделки - надежно, эффективно и ответственно». Еще более интересная история компании. Trafigura основана в 1993 году, выйдя из группы компаний под управлением Марка Рича — одного из самых скрытных и загадочных миллиардеров (его еще называли нефтяным королем). Оказывается, именно из его компании и появились Trafigura и Glencore. Рич был известным нарушителем торговых эмбарго в мире — его трейдинговая компания вела торговлю в обход многих запретов - с Ираном, Кубой, СССР, ЮАР и Никарагуа. Затем Марк бежал из США, а его менеджеры из компании Marc Rich фактически вынудили продать свою долю — около 80% акций. В итоге эта компания была переименована в Glencore, и сейчас она остается крупнейшим в мире сырьевым трейдером с оборотом в $214 млрд.

Но вернемся к Trafigura, согласно финансовому отчету она в прошлом году получила $127,6 млрд выручки и $39 млрд в активах. Хотя на самом деле, с точки зрения оборота, это практически такие же объемы, как у Glencore. Но вот ни один годовой отчет не скажет вам, что у компании есть долгосрочные долги на $6,2 млрд и примерно $15,6 млрд текущей задолженности. Общая сумма задолженности составляет почти $21,9 млрд! Это меньше, чем у Glencore (у нее долги на $31 млрд), причем подразумевается, что Trafigura имеет прочную «воздушную подушку» в $6 млрд благодаря акциям, хотя, судя по связи с падающим рынком, многие начинают уже сомневаться в этом. И вот тут-то кроется одно «но» - показатель EBITDA у Trafigura ниже. Намного ниже. Trafigura имела $1,8 млрд, предполагая, что соотношение долг/EBITDA составляет колоссальную разницу - в 12 раз больше. Если пересчитать раскрытую отчетность за полгода (за период до 31 марта 2015 года), то показатель в $1,1 млрд вырастет до $2,2 млрд — это снижает соотношение долг/EBITDA для Trafigura «всего лишь» до 10. Примечательно, что соотношение собственный долг/EBITDA у Glencore составляет около половины показателя Trafigura.

Получается, что именно Trafigura, а вовсе не швейцарский Glencore является более уязвимым к обвалу сырьевых рынков. Но в конце концов, когда рынок упадет, будет уже поздно решать, какая из компаний системно значимая, а какая нет — один взгляд на цены облигаций Trafigura дает аналитикам повод сравнить их с Lehman Brothers - на следующий день после банкротства. Очевидно, что держатели облигаций Lehman не могли поверить в то, что только что произошло, пока не стало уже слишком поздно. Для Glencore и все больше и больше для Trafigura цены на облигации уже сигнализируют, что "это на самом деле уже происходит".

