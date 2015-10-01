Прогнозы: Продолжит ли рубль свой рост?

Кроме привычных уже факторов, которые влияют на российский рубль (цена на нефть), сейчас появился еще один — неоднозначная реакция мирового сообщества на авиаудары российских ВВС в Сирии. Отечественные аналитики строят догадки, как отреагирует курс рубля на геополитические новости - и есть ли вообще шанс, что рубль продолжит укрепляться? Сегодня нацвалюта РФ поднялась на 0,4% к доллару — до 65,19 и на 0,02% к евро — до 72,94, а в начале торгов на Московской бирже курс доллара вообще падал до 64,78 руб., курс евро - до 73,3 руб.

По мнению аналитика Александра Купцикевича, мировые центробанки очень оптимистично оценили дальнейшие перспективы рубля. Понятно, что много внимания все стали уделять ситуации в Китае, - например, даже американская ФРС боится на этом фоне ужесточать свою монетарную политику. Пока статистика из США и Европы достаточно неплохая, что может дать толчок для поддержания цен на нефть. В принципе, даже когда не было роста нефтяных котировок, рубль все равно укреплялся - в сентябре такое несколько раз отмечалось. А потому даже уровень в 63 руб. за доллар - вполне консервативный сценарий, - считает экономист.

В свою очередь, Денис Давыдов буквально повторяет слова Купцикевича, утверждая, что рубль в последнее время показывает стабильность на фоне относительно ровной динамики торгов на нефтяном рынке. Пока ралли на рынках как будто перешло в «режим ожидания». Примерно на 3-5% курс рубля может укрепиться вполне, - уверен аналитик.

Алексей Погорелов из CreditSuisse говорит, что последние события (улучшение геополитики, рост цен на нефть и относительное спокойствие на Украине) должны хорошо отразиться на рубле. Может быть, этого уже достаточно для хорошего роста, но пока мощность его напрямую зависит от политики центробанка на валютном рынке и от новостей из Китая.