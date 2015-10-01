Третий квартал был ужасным. Но среди компаний есть и победители

Это был худший трехмесячный период для акций с 2011 года. И есть разумные опасения, что огромное ралли цен на акции, которое началось в марте 2009 года, наконец подходит к концу. Но даже на фоне рискованных сделок всегда остаются надежды, что бычий рынок где-то рядом.

Более трех десятков компаний из списка S&P 500 показали двузначный рост доходов в третьем квартале (в процентах).

К примеру, компаний Chipotle, которая была любимчиком рынка в этом квартале, получила почти 20%-ный рост капитализации. Сильные июльские доходы помогли — так же, как и возвращение любимых «carnitas» во все свои лавки в начале прошлого месяца.

Акции Google тоже выросли почти на 20% за квартал, как раз когда акции соперников — Apple и Yahoo - упали. Google даже превзошла по росту Facebook. Компания сообщила о сильных доходах в июле, заверив инвесторов, которые начали беспокоиться, что лучшие дни компании еще впереди, а здоровый рост YouTube и развитие мобильной рекламы в Google их переубедили. Инвесторы также приветствовали создание компании Alphabet - новой организационной структуры, которая обеспечит большую прозрачность в различных непрофильных предприятиях Google — таких, как здравоохранение и создание машин с автопилотом.

Amazon избежала рыночной резни и тоже закончила третий квартал ростом почти на 20%. Твердая прибыль была большим катализатором для роста цен на акции компании в течение последних трех месяцев. Новинки для своих пользователей ежегодного сервиса тоже оказались успешными. Хотя многие люди и жаловались в соцсетях на некоторые типы продуктов, продаваемых Amazon, компания по-прежнему сообщает об огромных продажах благодаря рекламе.

Интересно, что Chipotle, Google и Amazon все же склонны получать хорошие результаты, учитывая, что они имеют дорогие акции на абсолютной основе (помните, что реальная стоимость акции основана на потенциальной доходности). Одна акция Amazon стоит больше $500, акция Google - около $635. И вам понадобится как минимум семь акций Benjamin и Hamilton, чтобы получить только одну в Chipotle. Поэтому тот факт, что эти акции процветали в третьем квартале, показывает, что инвесторы не страдают от шока — они с удовольствием платят за качество.

Самые большие победители в прошлом квартале — это компании, которые объявили о слияниях и продажах своего бизнеса: например, поставщики коммунальных услуг Teco и AGL Resources, Cablevision и страховщик Chubb. Brewer Molson Coors тоже резко поднялся на волне слияний и поглощений, хотя и относился к этим процессам косвенно. Но были и другие известные акции, не участвующие в сделках, но которые тоже выросли этим летом.

Хотите больше доказательств, что видеоигры - это большой бизнес? Activision Blizzard подорожала более чем на 25% в течение квартала. Они стали "монстрами роста" благодаря своей новой игре "Destiny: The Taken King". Ритейлер электроники Best Buy по-прежнему показывает, что его возвращение реальное - акции магазина, которому принесли пользу новые продукты от Apple и Samsung, выросли на 13% в прошлом квартале. А вот спортивная одежда имеет прямо-таки какой-то иммунитет к волатильности рынка - Nike и ее конкурент Under Armour взлетели в третьем квартале благодаря сильным показателям заработка и продаж.

Низкие цены на нефть дали толчок нескольким акциям, связанным с поездками. Southwest Airlines и Royal Caribbean Cruises подорожали более чем 10%.

Вот где должны быть ваши деньги, потому что даже в этом ужасном рынке нужно научиться владеть «правильным» сочетанием активов.