Компания Apple поставила новый рекорд по продажам айфонов

За первый уикенд компания Apple продала более 13 млн новых смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus - всего за 3 дня. «Продажи iPhone 6s и iPhone 6s Plus показали феноменальные результаты за первые выходные, оставляя далеко позади все ранее установленные рекорды в истории Apple, — заявил Тим Кук, глава Apple. — Реакция первых обладателей новых iPhone просто невероятная, им очень нравится 3D Touch и Live Photos, и мы с нетерпением ждем 9 октября, когда телефоны станут доступны в других странах».

В прошлую пятницу новые айфоны поступили в продажу в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Японии, Новой Зеландии, Пуэрто-Рико, Сингапуре, Великобритании и США. С 9 октября они появятся в магазинах еще в 40 странах. Еще через неделю общее число стран достигнет 130.

На прошлой сессии акции Apple упали на 0,25%, а сегодня к 16:08 на премаркете акции снижались еще на 0,05%.