Вашингтон совсем запутал инвесторов — политики не хотят открытости

Инвесторы любят ясность, но Вашингтон не слушает их и не дает никаких комментариев. Решение Федеральной резервной системы вновь возродило разного рода «гадания» и прогнозы о том, когда она наконец начнет повышать процентные ставки. Это не случилось в сентябре, как многие ожидали. Может быть, произойдет в октябре? В декабре?

В то время, как ФРС всеми силами уже несколько лет пытается стать более открытой к участникам рынка, постоянно объясняя свои решения, публикуя собственные прогнозы и т. д., некоторые в Конгрессе, наоборот, угрожают, что вернутся к своим безрассудным способам решения проблем, принудительно сделав систему правительства более закрытой. Но есть и хорошая новость: неожиданное заявление спикера палаты представителей Джона Бонера в пятницу о том, что он уйдет в отставку в конце октября, значительно снижает шансы на это самое «закрытие политики».

Инсайдеры говорят, что вероятность такого исхода составляет 50% и выше. Теперь, правда, она упала до 30%, - говорит Грег Вальер, главный политический стратег Potomac Research. Ожидается, что Конгресс примет законопроект, чтобы предотвратить подобное закрытие системы. Так вот, это один из наименее волнующих вопросов для инвесторов в данный момент.

Есть другие плохие новости: «закрытие» политики и изменения возможного потолка долга могут установить уже в декабре. "Шансы на серьезный кризис в декабре фактически увеличились", - говорит Вальер. И никто не знает, как отреагирует новый лидер республиканцев в Палате. Будет ли Федрезерв повышать ставки во время правительственного кризиса?

Большая проблема для Уолл-стрит — это потолок долга и продолжающаяся обеспокоенность тем, что Вашингтон не сможет когда-нибудь найти силу, чтобы решить основные проблемы. Конгресс должен поднять потолок долга — тот уровень, который показывает, сколько Америка может занять денег. Если Конгресс не сделает этого, то есть реальный шанс, что правительство США не сможет оплатить свои счета в полном объеме. И это означает, что пенсионеры, работники, ветераны, и даже владельцы облигаций не смогут получить свои деньги вовремя.

Это будет большой удар по репутации Америки. В худшем случае, это приведет к понижению долгового рейтинга страны. Уолл-стрит помнит август 2011 - политики долго боролись за то, чтобы поднять потолок долга. Дошло до того, что Standard&Poor срезало кредитный рейтинг Америки ААА. Это произошло в разгар долгового кризиса в Европе, и фондовые рынки по всему миру почувствовали распродажи.

Акции затем пришли в себя. Но S&P по-прежнему не восстановило рейтинг AAA, ссылаясь на имеющиеся все еще опасения по поводу политически безвыходного положения в Америке. Вашингтону необходимо начать решать некоторые трудные экономические и финансовые вопросы, и это реально. Если Конгресс и Белый дом не могут собраться вместе, чтобы принять обычный годовой бюджет, как они будут проводить налоговую реформу, совершать торговые сделки, менять миграционную политику и запускать правовую реформу? Растет ощущение, что американские политики не могут больше обходиться жесткими решениями. И закрытие политики или долговой кризис точно не будут способствовать росту доверия.