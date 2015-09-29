Швейцария присоединилась к расследованию крупнейшего золотого скандала

В понедельник швейцарский регулятор сообщил, что подозревает британские банки HSBC Holdings и Barclays, немецкий Deutsche Bank, швейцарские UBS Group и Julius Baer Group, американский Morgan Stanley и японскую трейдинговую компанию Mitsui & Co. в манипуляциях на рынке драгоценных металлов. Об этом, в частности, заявили в Швейцарской комиссии по конкуренции WEKO. Комиссия начала расследование в этих учреждениях на предмет возможных манипуляций на рынке золота, серебра и других драгметаллов. «Есть признаки того, что возможные запрещенные конкурентные соглашения в сфере торговли драгоценными металлами согласовывались между упомянутыми банками», - говорится в заявлении WEKO.

Впрочем, некоторые эксперты еще десять лет назад говорили, что замечают «необычные операции», но не могли бороться с манипуляциями, потому что центральные банки (особенно ФРС) как раз и являются основными манипуляторами. Два года назад Федеральное управление финансового надзора Германии уличило Deutsche Bank в манипуляциях на рынке золота и серебра, и теперь вопрос стоит только в том, насколько большим будет штраф за это — он может составить миллиарды долларов, но вряд ли кто-то понесет уголовное наказание.

В августе этого года надзорные органы Евросоюза запустили расследование возможных нарушений на спотовом рынке драгметаллов. В феврале Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США изучали на предмет возможных махинаций с ценами на драгметаллы по меньшей мере 10 банков - Bank of Nova Scotia, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P.Morgan, Societe Generale, Standard Bank Group и UBS. Меньше года назад Goldman Sachs Group Inc. и HSBC Holdings Plc обвинили в том, что они состоят в сговоре уже 8 лет и манипулируют ценами на платину и палладий.

Что касается последнего расследования, то оно может затянуться на год или два - представитель WEKO отметил, что расследование может завершиться в 2017 году, а банки подозреваются в нарушении швейцарских корпоративных правил (если говорить начистоту, эти банки нарушили все правила рынка). Сейчас инвесторам остается только надеяться, что расследование раскроет все факты о крупнейшей манипуляции ценами на золото в истории.

Вчера фьючерсы на золото падали, отмечая самые большие потери почти за три недели - инвесторы распродавали металл, чтобы зафиксировать прибыль и покрыть убытки. Сегодня падение цен продолжается — так, к 10:52 мск декабрьские фьючерсы на золото торговались на уровне $1126,10 (-0,5%), тогда как на закрытии были на отметке $1131,70 за унцию. Впрочем, в понедельник на фондовых рынках также проходили массовые распродажи, таким образом инвесторы пытались сохранить свои деньги. Падению подверглись европейские и американские рынки, а рынки Азии и сегодня продолжили движение в красной зоне.

Цены на золото, кстати, в прошлый четверг подскочили на переживаниях о росте в Китае (вырос аппетит к активам-убежищам), но после комментариев Джанет Йеллен привлекательность металла снова упала. В момент цены поднимались до $1153,40 за унцию.