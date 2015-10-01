Всё решено: «Трансаэро» - банкрот. Покупаем акции "Аэрофлота"!

Похоже, все участники переговоров о судьбе авиакомпании "Трансаэро" уже признали, что банкротство - единственный вариант решения проблемы. Теперь осталось только дождаться утверждения идеи на совещании у премьера Дмитрия Медведева.

Есть, по словам источников издания Интерфакс, как минимум три причины, почему "Трансаэро" будет обанкрочена. Во-первых, акционеры авиаперевозчика не смогли консолидировать 75%+1 акций, чтобы передать ее «Аэрофлоту». Во-вторых, кредиторы "Трансаэро" не согласились на предложенную модель реструктуризации долга от Сбербанка. В-третьих, Минфин отказался выделить госгарантии на 85 млрд руб. на реструктуризацию долгов "Трансаэро", которые обещали в самом начале переговоров.

"Аэрофлот", кстати, тоже считает, что банкротство - основной вариант разрешения ситуации. Сейчас госкомпания видит два дальнейших пути развития: либо компания переходит под управление "Аэрофлота", либо "Аэрофлот" останется в стороне, но обеспечит перевозку всех пассажиров "Трансаэро", которые купили билеты на ее рейсы (таких, по некоторым подсчетам, около 600 тыс.).

Сегодня ситуацию с "Трансаэро" сначала обсуждал совет директоров "Аэрофлота", затем - правительство, где и примут окончательное решение. Банки, конечно, против банкротства, а "Аэрофлот" настаивает на том, что те должны были лучше просчитывать риски, когда давали кредит компании с крайне рискованной стратегией. Вероятность, что кредиторы получат свои деньги обратно, почти нулевая. Правительство, конечно, постарается обеспечить перелет пассажирам по оплаченным билетам, и, может быть, обеспечит соцгарантиями трудовой коллектив. Но, на самом деле, возврат денег – это уже проблема кредиторов.

Выиграет от всей истории, конечно, «Аэрофлот» - ведь он получит самые прибыльные маршруты «Трансаэро». Аналитики рекомендуют именно сейчас покупать акции «Аэрофлота».