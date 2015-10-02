Сентябрьские payrolls: 5 фокусных точек

Сентябрьский отчет о количестве рабочих мест продемонстрирует устойчивость экономики США перед лицом фондовых землетрясений и экономических проблем за пределами страны. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, оценивают, что количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 200 000, а безработица будет стабильно удержана на уровне 5,1%.
Вот 5 фокусных точек, на которые надо будет обратить внимание сегодня в 15.30 мск.
Общая картина
Августовский рост на 173000 рабочих мест стал вторым по слабости в этом году. Было это случайной флуктуацией или началом длительного спада? Ответить на этот вопрос поможет сегодняшний отчет. Случайные спады — это распространенная ситуация. Более показательной считается тенденция в течение трех, шести или двенадцати месяцев. В настоящее время средний показатель прироста за последние три месяца составляет 221 000. Это достаточный темп для продолжения снижения безработицы. Однако если и сентябрь покажет снижение, то есть смысл начинать опасаться, что экономика США теряет импульс на фоне экономических проблем за рубежом.
Снижение доли активных работников
Долгосрочная цель ФРС — уровень безработицы, удерживающийся в пределах 4,9% — 5,2%. Но одна из главных причин резкого падения безработицы — это, как ни странно, резкое сокращение рабочей силы. Доля американцев в возрасте 25 — 54 лет, которые работают или активно ищут работу, фактически с января 2014 года снизилась с 81% до 80,7%, несмотря на высокие темпы прироста рабочих мест.
Загадка заработной платы
Зарплата работников по-прежнему растет слабыми темпами, несмотря на падение уровня безработицы. В течение 2015 года (по август) средняя часовая зарплата в частном секторе прибавила 2,2%. Отсутствие реального роста зарплаты подрывает теорию чиновников ФРС о том, что падение безработицы толкнет вверх цены (и заработную плату) и потребует ужесточения кредитной политики для удержания инфляции под контролем. Сильный рост зарплаты будет означать, что рынок труда приближается к полному выздоровлению после спада в течение более шести лет.
Неполная занятость
Одна из ключевых проблем для ФРС — неполная занятость. Количество тех, кто в силу обстоятельств работает неполный рабочий день, хотя предпочел бы полный, с начала 2009 года уменьшилось на 19%. Но в августе эта доля все равно остается почти на 40% выше докризисного уровня.
Проблемы с промышленностью. Payrolls в промышленности предложит подсказки на тему того, как сказывается на США эффект экономического кризиса за пределами страны. Так, в августе из-за падения нефтяных цен количество рабочих мест в нефтегазодобывающих компаниях снизилось на 3%. Между тем, падение спроса на экспорт и сильный доллар давили на параметры промышленного найма. Однако число рабочих мест в розничной торговле и в индустрии отдыха в августе выросло — дешевый бензин привел к росту свободных денег у американцев.