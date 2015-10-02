Сентябрьские payrolls: 5 фокусных точек

Сентябрьский отчет о количестве рабочих мест продемонстрирует устойчивость экономики США перед лицом фондовых землетрясений и экономических проблем за пределами страны. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, оценивают, что количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 200 000, а безработица будет стабильно удержана на уровне 5,1%.

Вот 5 фокусных точек, на которые надо будет обратить внимание сегодня в 15.30 мск.