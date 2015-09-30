Иностранный капитал утекает с развивающихся рынков

Глобальные инвесторы, по предварительным оценкам, вывели уже около $40 млрд из акций и облигаций развивающихся рынков в течение III квартала. Эти данные приводит Институт международных финансов. Это самая крупная квартальная утечка капитала с момента финансового кризиса 2008 года. Тогда в четвертом квартале развивающиеся рынки потеряли $105 млрд.

Сокращение вложений отражает растущую напряженность в тех развивающихся экономиках, которые еще совсем недавно оценивались как невероятно перспективные. Сейчас они борются с медленным ростом, серьезной долговой нагрузкой и резким снижением цен на сырьевые товары, на которые большинство из Emerging Markets, собственно, и опираются.

В докладе, опубликованном во вторник, МВФ предупредил, что развивающиеся рынки должны готовиться к росту корпоративных банкротств: обремененным долгами компаниям становится все труднее погашать кредиты и облигации в результате замедления роста и ослабления национальных валют.

В 2004 году объем заимствований компаний из развивающихся стран составлял $4 трлн, в 2014 — более $18 трлн. Большая часть этой задолженности приходится на китайские компании, согласно сведениям из банков. Благодаря низким процентным ставкам в развитых странах, многие из заимствований брались в долларах и евро.

Эпический фондовый обвал в Китае и очевидное бессилие Пекина в борьбе с ним сильно подорвали доверие инвесторов к развивающимся рынкам в августе 2015 года. Распродажа ценных бумаг на развивающихся рынках продолжилась, мировые финансовые рынки лихорадило после девальвации юаня в августе.

Опасения того, что китайская экономика не так сильна, как казалось, оказала эффект домино на сырьевые товары, уведя цены до шестилетних минимумов. Китай был основным торговым партнером Бразилии, Южной Африки, Малайзии и других экспортеров сырья. Поэтому беды Поднебесной больно ударили по валютам этих стран.

Дэвид Спика, глобальный инвестиционный стратег GuideStone Capital, говорит, что развивающиеся рынки будут не самым привлекательным местом для инвестиций в ближайшие год — два.

Многие развивающиеся страны полагаются на внешний капитал для финансирования своего бюджетного дефицита, а непрерывный его отток уже вынуждает некоторые центробанки к девальвациям или к расходованиям валютных резервов для защиты своих обменных курсов.

В этом квартале отток капиталов примерно поровну делится между акциями и облигациями — соответственно, $19 и $21.

Решение ФРС сохранить в сентябре прежнюю процентную ставку дало развивающимся рынкам небольшую передышку: отток капитала на время прекратился, но через неделю снова начался.