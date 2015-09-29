Кто первым снизит добычу нефти: Америка, Россия, Мексика или ОПЕК?

Представители ОПЕК уже неоднократно заявляли, что не собираются снижать квоты на добычу нефти, потому что боятся потерять свою долю на рынке — хотя это решение многих удивило, если учесть, что цены продолжают снижаться. Картель, конечно, преследует собственные интересы, однако не все страны объединения смогут выдержать низкие цены, поэтому есть шанс (хоть и маленький), что уровни добычи скоро срежут. Но на рынке есть еще несколько игроков, которые могут первыми снизить добычу сырья, чтобы стабилизировать рынок.

Например, Мексика — совсем недавно министр нефти Ирана общался с мексиканскими чиновниками как раз о возможности стабилизировать нефтяной рынок. Иран уверен, что Мексика, третий по величине производитель нефти в западном полушарии, может сотрудничать с ОПЕК в стабилизации цен на нефть. Кстати, такое было уже в 1998 году — Мексика вместе с членами ОПЕК Венесуэлой и Саудовской Аравией одновременно сократили производство нефти, и к ним присоединились еще 17 стран, в том числе Норвегия и Россия.

Конечно, сейчас ситуация действительно сильно изменилась, ведь за последние 12 лет добыча нефти в Мексике значительно упала. Более того, впервые за 40 лет Мексика по факту стала нетто-импортером нефтепродуктов при торговле с США, хотя пока еще является нетто-экспортером нефти. Но страна уже начала импортировать другие энергоносители - природный газ и бензин из США. Получается, решить проблему по той же схеме, что в конце 90-х, не получится, так как Мексика категорически отказалась рассматривать любые попытки сокращения добычи. Некоторые даже говорят, что Мексика скоро будет больше нефти импортировать, чем экспортировать.

С другой стороны, можно было бы наладить сотрудничество с Саудовской Аравией и Россией, считают эксперты. Но и здесь все непросто - Россия уже заявила, что не готова сокращать добычу, а в последнее время страна стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, практически заменив Саудовскую Аравию. Понятно, что снижать добычу будет экономически невыгодно. С другой стороны, Саудовская Аравия сильно уменьшить добычу не может, иначе потеряет свою долю рынка в борьбе с другими поставщиками со всего мира.

Но если Мексика, Россия и Саудовская Аравия не могут и не хотят сокращать добычу, кто это сделает? Похоже, остаются только американские нефтепроизводители. В стране действует огромное количество небольших частных компаний, поэтому в условиях кризиса уговорить компании снизить объемы добываемой нефти будет проще — иначе скоро многие из них попросту окажутся на грани банкротства и сами будут уходить с рынка. В качестве подтверждения этой версии аналитики приводят данные о том, что в следующем году истекает большинство контрактов, которыми компании хеджировали риски, защищаясь от падения цен. Именно благодаря этим контрактам многим компаниям удалось продержаться так долго, сохраняя нейтральные денежные потоки, несмотря на падение цен на нефть. То есть фактически добыча нефти в стране скоро неизбежно начнет падать — не по собственному желанию, так по обстоятельствам: компании не смогут расплатиться с банками по кредитам и это разорит их. И за этим последует сильный удар по кредитным рынкам, убив все шансы на быстрое восстановление сектора.

Кстати, даже Международное энергетическое агентство уверено, что добыча нефти в США рухнет в 2016 году.



