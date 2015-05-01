Дайджест 27 апреля - 1 мая: Главные события недели, от рублевого ралли до слабого ВВП США

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Что станет с рублем в мае? Прогнозы.
- РИА Новости: Рубль в мае снизится, рынок акций РФ упадет в долларовых ценах
- Вести Экономика: Почему падает рубль и как это скажется на экономике
- РБК Quote: Julius Baer: Решение ЦБ не окажет значительного влияния на рубль в среднесрочной перспективе
- РБК: Эксперты Bloomberg назвали рубль слишком укрепившимся
- РБК: Capital Economics: ЦБ РФ воспользовался стабилизацией рубля
- Ведомости: Рубль отреагировал незначительным укреплением на понижение ключевой ставки ЦБ
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Ставка ЦБ РФ; Международные инвесторы снова в России; Борьба с импортом и ее следствия; Предсказания Билла
- MQL5 Blogs: Центробанк РФ снизил ставку — даже больше, чем многие ожидали
- РБК Quote: ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет со ставками по кредитам и депозитам
- MQL5 Blogs: Российские активы снова привлекают международных инвесторов
- Коммерсант: Экспортные контракты бьют рублем. Как будут сокращать валютные расчеты в российской экономике
- РБК: Пятая часть средств от госзакупок на 1,3 трлн руб. ушла в офшоры
- Коммерсант: Плоды эпохи замещения. К чему привела борьба с импортом
- Ведомости: Реальный размер пенсий снижается пятый месяц подряд
- Вести Экономика: 15 предсказаний Билла Гейтса, которые сбылись
Новости валютного рынка: Обзор
- Коммерсант: Рубль роста. Российская валюта закрыла квартал укреплением
- MQL5 Blogs: Доллар резко упал: рост ВВП США намного ниже прогнозных значений
- MQL5 Blogs: Инвестиционные банки выигрывают от волатильности рынков и слабости доллара
- MQL5 Blogs: Юань снова в топ-5 самых популярных валют
Новости сырьевого рынка: Обзор
- Reuters: Аналитики не ожидают высоких цен на нефть как минимум год
- MQL5 Blogs: Саудовские перестановки не приведут к нефтяной революции
- РБК: ФГ БКС: Высокие цены на нефть оказывают поддержку фондовому рынку
- MQL5 Blogs: Настал момент подзаработать на драгоценных металлах?
- Lenta.ru: Промышленники порекомендовали ЦБ скупить все золото в России
- Вести Экономика: Производство стали в Китае упало впервые за 20 лет
Новости компаний: Стратегии промышленников в России; Goldman Sachs и его вложение в биткоины; Прибыль Apple и упадок прибыли "Газпрома"
- Коммерсант: Goldman Sachs вложится в биткоины. А биткоин-биржа Coinbase начала действовать в Великобритании
- Deutsche Welle: Прибыль "Газпрома" в 2014 году сократилась в семь раз
- MQL5 Blogs: Прибыль MasterCard в прошлом квартале оказалась лучше прогнозов
- Ведомости: ВЭБ получил рекордный убыток из-за олимпийских проектов и Украины
- MQL5 Blogs: Apple увеличила прибыль на 33% благодаря продажам iPhone в Китае
- Коммерсант: Samsung вернул себе лидерство на рынке смартфонов
- Коммерсант: Оптимизация важнее инвестиций. "Делойт" проанализировал стратегии промышленников в России
- Ведомости: Снижение цен на нефть пошло на пользу энергетическим компаниям
- РБК: Время секонд-хенда: как стартапу работать на падающем авторынке
- Lenta.ru: Бернанке пригласили старшим советником в PIMCO
В мире: Снижение роста США; Рост Испании; Тактика Банка Японии; Греческая драма
- MQL5 Blogs: ФРС не удивила рынок: ставки остаются на уровне 0–0,25%
- Коммерсант: Рост ВВП США замедлился. Объем инвестиций американских компаний показал худший результат за последние несколько лет
- Вести Экономика: Складские запасы спасли экономику США от коллапса
- MQL5 Blogs: ВВП Великобритании внезапно упал. Фунт и FTSE ответили симметрично
- BBC Russian service: Британия: лейбористы обвиняют премьера в изоляционизме
- Euronews: Испания: рост экономики – рекордный за семь лет
- MQL5 Blogs: Семейные страсти: Россия уведет из Европы Грецию?
- MQL5 Blogs: Банк Японии не меняет тактику: нынешнее замедление инфляции - временное
- Euronews: Восстановление обойдется Непалу в половину его экономики