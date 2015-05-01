Дайджест 27 апреля - 1 мая: Главные события недели, от рублевого ралли до слабого ВВП США
Аналитика и прогнозы

Дайджест 27 апреля - 1 мая: Главные события недели, от рублевого ралли до слабого ВВП США

1 мая 2015, 14:06
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Что станет с рублем в мае? Прогнозы.

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Ставка ЦБ РФ; Международные инвесторы снова в России; Борьба с импортом и ее следствия; Предсказания Билла

Новости валютного рынка: Обзор

Новости сырьевого рынка: Обзор

Новости компаний: Стратегии промышленников в России; Goldman Sachs и его вложение в биткоины; Прибыль Apple и упадок прибыли "Газпрома"

В мире: Снижение роста США; Рост Испании; Тактика Банка Японии; Греческая драма

#новости экономики, еженедельный дайджест, ВВП США, Ставка ЦБ