Дайджест 27 апреля - 1 мая: Главные события недели, от рублевого ралли до слабого ВВП США

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Новость недели: Что станет с рублем в мае? Прогнозы.



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Ставка ЦБ РФ; Международные инвесторы снова в России; Борьба с импортом и ее следствия; Предсказания Билла



Новости валютного рынка: Обзор



Новости сырьевого рынка: Обзор



Новости компаний: Стратегии промышленников в России; Goldman Sachs и его вложение в биткоины; Прибыль Apple и упадок прибыли "Газпрома"

