Инвестиционные банки выигрывают от волатильности рынков и слабости доллара

BNP Paribas SA, крупнейший французский банк, показал рост чистой прибыли в I квартале за счет слабого евро, инвестиционной деятельности и новых приобретений в Европе. Чистая прибыль выросла на 18% до 1,65 млрд евро, хотя аналитики ожидали только 1,32 млрд евро.

Прибыль банка отражает общую тенденцию: инвестиционные банки в Европе и США улучшают свои позиции благодаря нестабильности и волатильности рынков. Даже несмотря на изобилие судебных процессов и целые пачки новых регулирующих правил, торговые банки в I квартале пока выигрывают. Не только BNP Paribas, но и JP Morgan Chase&Co, Deutsche Bank выросли в этом квартале после того, как ЕЦБ объявил программу количественного смягчения, Банк Швейцарии снял ограничения с франка, а ФРС США решила ужесточить монетарную политику.