Юань снова в топ-5 самых популярных валют

Март 2015 года снова вернул китайскую валюту на пятое место среди самых используемых в мире денежных единиц. Доля юаневых международных платежей выросла с февральских 1,81% до 2,03%. Об этом свидетельствует статистика SWIFT.

Теперь юань снова стоит впереди канадского и австралийского долларов. Напомним, рекорд юаня — 2,17% в декабре 2014 года.

То, что в феврале китайская валюта в международном рейтинге опустилась на седьмое место, аналитики объясняют недельными каникулами на рынках Поднебесной: китайцы праздновали Новый Год по лунному календарю. Китай продвигает юань очень масштабно: за последние два года появились новые центры клиринговых расчетов.

Всё это имеет под собой важную цель: включение китайской валюты в корзину специальных прав заимствования МВФ. В октябре ожидается пересмотр корзины, который происходит раз в пять лет, и есть большие шансы на то, что юань будет признан пятой мировой резервной валютой и присоединится в компанию к американскому доллару, иене, евро и фунту стерлингов.