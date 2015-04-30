Саудовские перестановки не приведут к нефтяной революции

В среду на нефтяных рынках царила неопределенность: аналитики размышляли, как на товарном рынке скажутся перестановки в правящей элите Саудовской Аравии — назначение нового наследника престола и смена ключевых министров (иностранных дел и экономики).

Саудовская Аравия — крупнейший в мире экспортер нефти и негласный лидер ОПЕК. Поэтому любое изменение в раскладе ее политических сил обычно представляет большой интерес для рынка энергоносителей. Однако сейчас большинство аналитиков считают, что кадровые изменения вряд ли повлияют на политику добычи саудовской нефти.



Юджин Вайнберг, глава отдела товарных исследований Commerzbank, говорит, что сокращение производства маловероятно, особенно с учетом недавних намеков о дополнительных поставках в Азию. «В центре внимания остается тот факт, что министр нефти Али аль-Наими пообещал поставлять столько нефти своим азиатским клиентам, сколько им потребуется, а требуется им всё больше», — говорит он в своем письме информационному агентству CNBC. — «До крупной коррекции цены еще далеко».

Потенциально важная перестановка — замена министра нефти Али аль-Наими на посту президента государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Новым руководителем компании стал министр здравоохранения, бизнесмен Халид аль-Фалих.

Однако Томас Пью, товарный экономист Capital Economics, говорит: «Не думаю, что смена руководства сильно повлияет на рынки. Страна вряд ли изменит свою политику поддержания производства до тех пор, пока Али аль-Наими остается министром нефти и главным представителем Саудовской Аравии в ОПЕК. И даже если заменят аль-Наими: чтобы изменить политику, это должен быть кто-то с диаметрально противоположными взглядами. Я уверен, что это не нужно Саудовской Аравии».

Ричард Маллинсон, аналитик энергетических аспектов геополитики, сказал агентству CNBC, что аль-Фалих рассматривается как естественный преемник аль-Наими в качестве следующего министра нефти.